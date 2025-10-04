Bà Sanae Takaichi có thể trở thành nữ Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên

Chính trị gia Nhật Bản Sanae Takaichi (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 4/10, bà Sanae Takaichi đã đánh bại 4 đối thủ để kế nhiệm ông Ishiba Shigeru làm Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.

Cuộc bầu cử Chủ tịch LDP có 5 ứng cử viên, trong đó 3 ứng cử viên gồm cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi, Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi và Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi, đã nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu kế nhiệm Thủ tướng sắp mãn nhiệm Shigeru Ishiba làm Chủ tịch LDP.

Cuối cùng, bà Takaichi, 64 tuổi, đã vượt qua ông Koizumi, 44 tuổi, trong vòng bỏ phiếu thứ hai, sau khi không ứng viên nào trong 5 người đạt đa số tuyệt đối ở vòng đầu tiên.

Bà Takaichi, người có kinh nghiệm chính trường dày dặn, có thể sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản, kế nhiệm ông Ishiba, do LDP hiện là đảng lớn nhất trong quốc hội.

Tuy nhiên, khả năng này cũng chưa chắc chắn do LDP và các đối tác liên minh đã đánh mất đa số ở lưỡng viện trong năm qua dưới thời ông Ishiba.

Cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để chọn Thủ tướng kế nhiệm ông Ishiba dự kiến diễn ra vào ngày 15/10.

Bà Sanae Takaich đã vượt qua đối thủ - Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi - trong vòng bỏ phiếu thứ 2 hôm nay để trở thành Chủ tịch đảng LDP (Ảnh: NHK).

Bà Sanae Takaichi được biết đến là người ủng hộ các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ mạnh mẽ.

Giới quan sát nhận định bà Takaichi có chương trình kinh tế mạnh mẽ nhất với cam kết tăng gấp đôi quy mô kinh tế Nhật Bản trong một thập kỷ bằng các khoản đầu tư lớn từ nhà nước vào công nghệ mới, hạ tầng, sản xuất lương thực, an ninh kinh tế.

Là đại diện cho cánh hữu của đảng, bà Takaichi từng để thua Thủ tướng Ishiba Shigeru trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo hồi tháng 9/2024 tại cuộc bỏ phiếu vòng hai.

Nữ chính trị gia này, người nổi tiếng với quan điểm bảo thủ, từng giữ chức Bộ trưởng An ninh Kinh tế, Bộ trưởng Nội vụ và Chủ tịch Hội đồng Chính sách của đảng LDP.

Trước đó, tại cuộc họp báo tại Văn phòng chính phủ ngày 7/9, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã chính thức thông báo từ chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Theo hệ thống chính trị Nhật Bản, việc ông Ishiba từ chức chủ tịch đảng cầm quyền đồng nghĩa với việc từ chức thủ tướng.