Nhà Trắng yêu cầu “phong tỏa dầu Venezuela trong 2 tháng"

Lực lượng Tuần duyên Mỹ áp tải một tàu dầu ngoài khơi Venezuela hôm 20/12 (Ảnh: X).

“Trong khi các phương án quân sự vẫn tồn tại, trọng tâm trước mắt là sử dụng sức ép kinh tế (với Venezuela) thông qua việc thực thi các biện pháp trừng phạt để đạt được kết quả mà Nhà Trắng mong muốn”, một quan chức của Mỹ cho biết ngày 24/12.

Theo quan chức này, chỉ thị của Nhà Trắng yêu cầu các lực lượng Mỹ “tập trung gần như hoàn toàn vào việc phong tỏa dầu mỏ Venezuela trong ít nhất 2 tháng tới”.

Tuyên bố trên có thể giúp giảm khả năng xảy ra ngay lập tức các cuộc tập kích trên bộ của Mỹ nhằm vào Venezuela, điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nói có thể diễn ra.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp đặt một lệnh phong tỏa “toàn diện và hoàn toàn” đối với các tàu chở dầu nằm trong diện trừng phạt của Mỹ ra vào Venezuela.

Đến nay, Mỹ đã bắt giữ ít nhất 2 tàu dầu bị trừng phạt khi rời cảng Venezuela và tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch này.

Mỹ được cho là đang mở rộng hiện diện quân sự gần Venezuela bằng cách triển khai thêm lực lượng tới khu vực Caribe.

Theo Wall Street Journal, các động thái này bao gồm việc điều động máy bay tác chiến đặc biệt và máy bay vận tải quân sự. Các đợt triển khai nhằm cung cấp cho Washington thêm các lựa chọn cho những hành động tiềm tàng nhằm vào Venezuela, dù chưa có chiến dịch cụ thể nào được công bố công khai.

Wall Street Journal cho biết ít nhất 10 máy bay CV-22 Osprey liên quan đến các đơn vị tác chiến đặc biệt của Mỹ đã bay tới Caribe từ các căn cứ trên lục địa Mỹ. Ngoài ra, một số máy bay vận tải C-17 cũng được cho là đã chở binh sĩ và trang thiết bị tới Puerto Rico hồi đầu tuần.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ từ chối bình luận về thông tin trên với lý do lo ngại về an ninh tác chiến. Nhà Trắng và Bộ Chiến tranh Mỹ cũng chưa phản hồi công khai trước các câu hỏi liên quan đến việc triển khai lực lượng.

Các động thái của Washington đã vấp phải sự chỉ trích quốc tế.

Tổng thống Nicolas Maduro gửi tới các nhà lãnh đạo khu vực Mỹ Latinh và Caribe cũng như các quốc gia thành viên Liên hợp quốc bức thư lên án việc Mỹ triển khai quân sự ở vùng biển Caribe và bắt giữ tàu dầu. Venezuela tái khẳng định cam kết hòa bình và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án những hành động này và bảo vệ luật pháp quốc tế.

Nga cũng lên tiếng phản đối việc bắt giữ tàu dầu và lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Venezuela, đồng thời cảnh báo về những hậu quả đối với ổn định khu vực và an ninh hàng hải.

Trung Quốc chỉ trích các động thái của Washington là "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế".

"Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, phi pháp, thiếu cơ sở pháp lý quốc tế hoặc sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế.