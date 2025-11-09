Thủ tướng Orban: Hội đàm lãnh đạo Nga - Mỹ có thể diễn ra bất cứ ngày nào

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban gặp nhau ở Ai Cập hồi tháng 10 (Ảnh: Getty).

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Budapest có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Tháng trước, ông Trump tuyên bố đã hủy bỏ cuộc gặp dự kiến ​​với người đồng cấp Putin tại thủ đô Hungary, với lý do rằng "chúng tôi cảm thấy không thể đạt được mục tiêu mong muốn".

Cả Điện Kremlin và Nhà Trắng sau đó đều nhấn mạnh rằng hội nghị thượng đỉnh không bị hủy bỏ mà chỉ hoãn.

Phát biểu với các phóng viên trên đường đến Mỹ, nơi ông bắt đầu chuyến thăm chính thức hôm 6/11, Thủ tướng Orban nói với truyền thông rằng "vẫn còn một hoặc hai vấn đề chưa được giải quyết trong các cuộc đàm phán Mỹ - Nga" về việc giải quyết xung đột Ukraine.

"Nếu những vấn đề này được giải quyết, một hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Budapest có thể diễn ra trong vài ngày tới", ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó với đài phát thanh Kossuth, Thủ tướng Orban tin rằng hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và Trump tại Budapest "sẽ diễn ra", nhưng nhấn mạnh "chúng ta vẫn chưa biết liệu nó sẽ mang lại một giải pháp hay chỉ đơn giản là một bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình".

Tổng thống Trump đã nói về những nỗ lực của mình nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga trong bữa tối tại Nhà Trắng với các nhà lãnh đạo Trung Á hôm 6/11, khẳng định "chúng ta vẫn chưa đạt được điều đó, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã đạt được nhiều tiến triển".

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, cũng đồng tình với những tuyên bố đó, nhưng nói thêm rằng "vẫn còn rất nhiều cuộc thảo luận mà các nhóm kỹ thuật cần phải có ở cấp thấp hơn trước khi các nhà lãnh đạo có thể đạt được một thỏa thuận".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đầu tuần này cho biết các điều kiện cho một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump vẫn chưa được đáp ứng.

"Một cuộc họp cấp cao, dưới bất kỳ hình thức nào, đều đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng và cân nhắc cẩn thận mọi khía cạnh. Hiện tại, cả điều kiện tiên quyết thứ nhất lẫn thứ hai để tổ chức một cuộc họp như vậy đều chưa được đáp ứng", ông Ryabkov giải thích.

Cho đến nay, Nga đã bác bỏ lời kêu gọi của phương Tây về một lệnh ngừng bắn với Ukraine dọc theo đường ranh giới hiện tại, vốn đã được Tổng thống Trump ủng hộ hồi tháng trước. Theo Moscow, cuộc xung đột này cần một giải pháp lâu dài, giải quyết tận gốc rễ nguyên nhân.