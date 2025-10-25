Nga tiết lộ vấn đề "sống còn", nêu giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine

Đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev (Ảnh: Sputnik).

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ vào ngày 24/10, ông Kirill Dmitriev, Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga kiêm Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với các nước ngoài, tuyên bố ông chắc chắn rằng cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev "sẽ có một giải pháp ngoại giao". Ông Dmitriev đang có chuyến thăm Mỹ và dự kiến gặp các quan chức Mỹ.

Ông Dmitriev khẳng định "Nga thực sự không chỉ muốn một lệnh ngừng bắn, mà còn muốn một giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột". Ông nhắc lại cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng "lệnh ngừng bắn luôn có nguy cơ bị phá vỡ”.

"Lệnh ngừng bắn thực sự chỉ là một giải pháp tạm thời", Đặc phái viên Nga nói, đồng thời cho biết lệnh ngừng bắn sẽ tạo cơ hội để "nhiều bên thực hiện đủ hình thức tái vũ trang và chuẩn bị cho việc tiếp tục xung đột”.

Ông Dmitriev nhận định Moscow, Washington và Kiev đang "khá gần với một giải pháp ngoại giao". Theo ông, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã thay đổi lập trường về việc đạt được thỏa thuận và bắt đầu nói về việc ngừng giao tranh dọc "chiến tuyến", thay vì khăng khăng đòi Nga rút hoàn toàn khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền.

Đặc phái viên Nga bày tỏ sự tin tưởng vào những nỗ lực hòa giải của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng cuối cùng nỗ lực này sẽ thành công. Ông so sánh cách tiếp cận của Tổng thống Trump với cách tiếp cận của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo ông Dmitriev, Nga hy vọng một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine có thể đạt được trong một khung thời gian hợp lý.

Vấn đề "sống còn" đối với Nga

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Đặc phái viên Dmitriev cho biết, "đối với Nga, vấn đề sống còn là không để NATO trở thành mối đe dọa ở biên giới của mình, và chỉ bằng cách lắng nghe lập trường của Nga, như (Đặc phái viên Tổng thống Mỹ) Steve Witkoff từng làm trước đây, thì mới có thể tìm ra giải pháp thực sự”.

Moscow coi việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn, đồng thời cho biết sự ủng hộ của khối quân sự này đối với tư cách thành viên của Ukraine là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột hiện nay.

Nga cũng coi xung đột Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm của NATO nhằm làm suy yếu an ninh của Nga sau nhiều thập niên mở rộng.

Theo ông Dmitriev, việc giải quyết xung đột Ukraine đòi hỏi phải đối thoại với Moscow, trong khi các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ không có tác dụng.

"Tôi chỉ muốn nói rằng các phương pháp tiếp cận của ông Biden không hiệu quả", ông Dmitriev nói, bình luận về việc Washington đang áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

"Ông Biden đã cố gắng đánh bại Nga về mặt chiến lược nhưng không thành công. Cách tiếp cận trừng phạt của ông ấy đã không hiệu quả. Năm ngoái, nền kinh tế Nga tăng trưởng 4%, trong khi nền kinh tế châu Âu và Anh tăng trưởng chưa đến 1%", ông nói thêm.

"Tôi nghĩ giải pháp không phải là trừng phạt, mà là đối thoại. Giải pháp thực sự là phải tính đến lợi ích an ninh của Nga. Và cũng giống như Tổng thống Trump đang bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ, Tổng thống Putin cũng đang bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga", ông Dmitriev nhấn mạnh.

Tuần này, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa hai tập đoàn dầu khí khổng lồ Rosneft và Lukoil của Nga vào danh sách trừng phạt, cùng với 34 công ty con của họ. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Washington dự tính ​​các biện pháp hạn chế này sẽ gây áp lực đáng kể lên Moscow liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến tình hình kinh tế Nga, nhưng sẽ gây tổn hại đến quan hệ song phương.

Moscow nhiều lần tuyên bố bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng phải giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột, đồng thời đảm bảo rằng Ukraine không gia nhập NATO, cùng với việc phi quân sự hóa, phi phát xít hóa Kiev và công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa, bao gồm các khu vực Nga đã tuyên bố sáp nhập.