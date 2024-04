Ngoại trưởng Mỹ khẳng định NATO sẽ kết nạp Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (Ảnh: Reuters).

"Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO. Mục đích của chúng tôi tại hội nghị thượng đỉnh là giúp xây dựng cầu nối cho tư cách thành viên đó và tạo ra một con đường rõ ràng để Ukraine tiến về phía trước", Ngoại trưởng Mỹ Blinken phát biểu ngày 4/4.

Nhà ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể; các đồng minh sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo Ukraine có những gì cần thiết để tiếp tục đối phó với Nga".

Khẳng định trên được đưa ra sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO diễn ra ngày 3-4/4 tại Brussels, Bỉ.

Tại cuộc họp báo chung, người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba nói: "Ukraine xứng đáng trở thành thành viên NATO và việc kết nạp diễn ra càng sớm càng tốt".

Ông cũng hối thúc quốc hội Mỹ nhanh chóng phê chuẩn gói viện trợ bổ sung trị giá hơn 60 tỷ USD cho Kiev. Gói viện trợ đã bị đình trệ nhiều tháng qua do sự phản đối của các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Các nghị sĩ này cho rằng Mỹ nên ưu tiên ngân sách để giải quyết các vấn đề trong nước như an ninh biên giới.

Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Kiev càng sốt sắng với mục tiêu này hơn sau khi xung đột với Nga nổ ra cách đây 2 năm.

Tuy nhiên, đến nay, NATO chưa chấp nhận đơn xin gia nhập của Ukraine. Một mặt, liên minh này khẳng định chắc chắn sẽ kết nạp Kiev, nhưng mặt khác nêu rõ Kiev chưa thể trở thành thành viên khi vẫn còn xung đột.

Nếu được kết nạp, Ukraine sẽ được đảm bảo an ninh theo Điều 5 về phòng thủ tập thể của NATO. Điều khoản này quy định, bất cứ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào nhằm vào một trong các thành viên của khối sẽ bị coi là tấn công, đe dọa cả liên minh, NATO có quyền đáp trả tập thể.

NATO hiện có 32 quốc gia thành viên, trong đó thành viên mới kết nạp là Phần Lan và Thụy Điển.

Trong một diễn biến liên quan khác, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters hôm qua cho biết, đảo quốc Thái Bình Dương này sẽ sớm có một thỏa thuận đối tác mới với NATO.

"New Zealand cam kết hợp tác với các đối tác NATO để đóng góp cho an ninh tập thể, chẳng hạn như thông qua việc hỗ trợ khả năng tự vệ của Ukraine", ông Winston Peters phát biểu sau cuộc họp với các ngoại trưởng NATO.

Theo ông Peters, kết quả của cuộc chiến ở Ukraine sẽ có tác động lớn đến an ninh toàn cầu, "và đó là lý do tại sao New Zealand phải chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện phần việc của mình".

New Zealand đang đàm phán về một hình thức hợp tác mới với NATO khi liên minh này chuyển tất cả các thỏa thuận hợp tác sang một mô hình mới gọi là Chương trình đối tác được thiết kế riêng.

Ông Peters nói: "Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn tất thỏa thuận hợp tác này trong những tháng tới".