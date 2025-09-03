Ngoại trưởng Lavrov: Nga - Ukraine duy trì liên lạc trực tiếp

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Kompas của Indonesia được phát hành hôm 3/9, Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định ưu tiên hàng đầu của Nga vẫn là giải quyết khủng hoảng thông qua các biện pháp hòa bình, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow đang thực hiện các bước cụ thể để đạt được mục tiêu đó.

Người đứng đầu ngành ngoại giao của Nga nhắc lại rằng Moscow đã khởi xướng việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp Nga - Ukraine vào mùa xuân này, dẫn đến 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông cũng lưu ý rằng các bên đã đạt được "một số tiến triển nhất định", bao gồm trao đổi tù binh và hồi hương thi thể của các binh sĩ đã thiệt mạng.

"Mỗi bên đã đưa ra quan điểm của mình về các điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột. Các trưởng đoàn vẫn đang liên lạc trực tiếp. Chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục", Ngoại trưởng Lavrov nói thêm, nhưng không cung cấp chi tiết về thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo hoặc những vấn đề nào sẽ được đưa vào chương trình nghị sự.

Ngoại trưởng Lavrov cũng lưu ý rằng, Nga và Ukraine đã có các cuộc đàm phán ngay từ đầu cuộc xung đột, dẫn đến các thỏa thuận sơ bộ về việc chấm dứt chiến sự, "nhưng sau đó, chính quyền Kiev, theo lời khuyên của các nhà lãnh đạo phương Tây, đã từ bỏ hiệp ước hòa bình, thay vào đó chọn cách tiếp tục chiến tranh".

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng một nền hòa bình lâu dài giữa Moscow và Kiev "là không thể nếu không xóa bỏ các nguyên nhân cơ bản của cuộc xung đột", đáng chú ý nhất là các mối đe dọa đối với an ninh của Nga do "sự mở rộng của NATO và những nỗ lực lôi kéo Ukraine vào khối quân sự này".

"Những mối đe dọa này phải được loại bỏ, và một hệ thống đảm bảo an ninh mới cho Nga và Ukraine phải được hình thành", ông nhấn mạnh.

Trước đó, Moscow không loại trừ các đảm bảo an ninh của phương Tây dành cho Kiev, nhưng với điều kiện không được "thiên vị" và nhằm mục đích kiềm chế Nga.

Nga đặc biệt phản đối việc triển khai quân đội phương Tây tới Ukraine dưới bất kỳ lý do nào, cho rằng điều này đồng nghĩa với việc di chuyển các căn cứ của NATO về phía biên giới của mình.