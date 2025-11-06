Nghi phạm vụ trộm 102 triệu USD trang sức từ Louvre từng là bảo vệ bảo tàng

Bảo tàng Louvre (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Pháp đưa tin, đối tượng, được giới chức tư pháp xác định là Abdoulaye N, 39 tuổi, bị bắt tại nhà riêng ở Aubervilliers, ngoại ô phía bắc Paris, 6 ngày sau vụ trộm hôm 19/10. Anh ta bị truy tố với các tội danh trộm cắp có tổ chức và âm mưu phạm tội.

Nghi phạm được xác định là một nhân vật hoạt động trên mạng xã hội có niềm đam mê xe mô tô, từng làm nhân viên an ninh tại Trung tâm Pompidou, một bảo tàng nghệ thuật đương đại nổi tiếng.

Hiện có 4 nghi phạm đang bị tạm giam liên quan đến vụ trộm, trong đó 3 người được cho là thành viên của băng nhóm đã sử dụng xe tải có gắn thang nâng và thang hàng hóa để tiếp cận cửa sổ tầng một của phòng trưng bày Apollo trong bảo tàng Louvre.

Hai trong số đó đã đập vỡ một cửa sổ không được khóa và hai tủ trưng bày bằng kính, rồi xuống thang máy và tẩu thoát bằng mô tô do hai đồng phạm khác cầm lái, trong một vụ trộm táo tợn giữa ban ngày kéo dài chưa đến 7 phút.

Nhóm này đã trốn thoát với 8 món trang sức, bao gồm chuỗi vòng cổ bằng ngọc lục bảo và kim cương mà Napoleon I tặng cho người vợ thứ hai, Marie Louise, cùng vương miện nạm 212 viên ngọc trai và gần 2.000 viên kim cương từng thuộc về vợ của Napoleon III.

Khoảnh khắc nhóm cướp phá tủ kính lấy trộm báu vật tại bảo tàng Louvre

Theo truyền thông Pháp, ADN của Abdoulaye N được tìm thấy trên một trong các tủ trưng bày và trên các vật dụng bị bỏ lại tại hiện trường, bao gồm găng tay, áo phản quang và máy cắt đĩa, khiến đối tượng bị nghi là một trong 2 người trực tiếp đột nhập phòng trưng bày.

Báo Le Parisien và kênh BFMTV cho biết nghi phạm được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Doudou Cross Bitume, từng đăng nhiều video trên YouTube, và gần đây là TikTok và Instagram.

Theo nhiều hãng tin Pháp, hồ sơ tiền án của Abdoulaye N gồm 15 tội danh, trong đó có tàng trữ và vận chuyển ma túy, lái xe không bằng lái, và gây nguy hiểm cho người khác. Anh ta cũng từng bị kết án trộm tiệm kim hoàn năm 2014.

Công tố viên Paris, bà Laure Beccuau, cho biết nghi phạm khai rất ít nhưng đã “thừa nhận một phần” liên quan đến vụ trộm tại Louvre. Một nghi phạm khác bị bắt tuần trước cũng từng bị kết án trong vụ trộm kim hoàn năm 2014.