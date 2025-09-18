Loạt bảo tàng Pháp liên tiếp bị đánh cắp hiện vật hàng triệu USD

Một góc của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Pháp (Ảnh: Sortiraparis).

Sáng 16/9, một nhóm trộm đã đột nhập Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Pháp và lấy đi các mẫu vật vàng có tổng trị giá khoảng 700.000 USD.

Nhóm trộm bị nghi đã sử dụng máy mài góc và đèn khò để xâm nhập vào khu phức hợp ven bờ sông Seine, điểm đến quen thuộc của người dân và du khách Paris.

Trong thông cáo báo chí, đại diện bảo tàng xác nhận vụ việc có liên quan đến một số mẫu vàng tự nhiên thuộc bộ sưu tập quốc gia Pháp. Vàng tự nhiên là hợp kim kim loại gồm vàng và bạc, tồn tại ở trạng thái nguyên thủy, chưa qua tinh chế.

Các mẫu vật này được định giá khoảng 600.000 euro theo giá vàng thô, song giá trị thực sự của chúng nằm ở ý nghĩa vô giá về mặt lịch sử và văn hoá.

Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, hệ thống báo động và giám sát của bảo tàng từng bị vô hiệu hóa trong một cuộc tấn công mạng hồi tháng 7 năm nay, và nhiều khả năng nhóm trộm đã lợi dụng thành công lỗ hổng này.

Giám đốc bảo tàng Emmanuel Skoulios nói với BFMTV: “Chúng ta đang đối mặt với một nhóm cực kỳ chuyên nghiệp, biết rõ mình cần tới đâu và mang theo thiết bị chuyên dụng. Việc họ nhắm vào chính xác những hiện vật này không ngẫu nhiên. Vượt xa giá trị vật chất, đối với bảo tàng, đây là những mẫu thuộc bộ sưu tập quốc gia, có giá trị lịch sử, khoa học và di sản không thể tính toán".

Thị trưởng thành phố Limoges, Émile Roger Lombertie, nói với AFP: “Tội phạm đang gia tăng, chúng ta luôn phải đi trước họ một bước".

Vụ việc nối dài chuỗi vụ trộm cắp nhắm vào các cơ sở văn hóa tại Pháp, đồng thời dấy lên cảnh báo về công tác bảo đảm an ninh cho các bảo tàng.

“Sự cố xảy ra trong bối cảnh đặc biệt nhạy cảm, khi nhiều bộ sưu tập thuộc sở hữu công đã trở thành mục tiêu của các nhóm tội phạm trong thời gian gần đây”, thông cáo của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Pháp cho biết thêm.

Vào đầu tháng 9 này, Bảo tàng Quốc gia Adrien Dubouché ở Limoges, miền Trung nước Pháp, được xác nhận đã bị đột nhập. Nhóm trộm đã lấy đi 2 chiếc đĩa và 1 bình sứ Trung Quốc được xếp hạng bảo vật quốc gia, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 6,5 triệu euro.

Tháng 11 năm ngoái, ngay giữa ban ngày, 4 kẻ tấn công đã ngang nhiên phá vỡ tủ trưng bày tại Bảo tàng Cognacq-Jay Paris, cướp đi nhiều tác phẩm đắt giá của thế kỷ 18.

Chỉ một ngày sau vụ việc nêu trên, một bảo tàng ở Saône-et-Loire, miền Trung nước Pháp, tiếp tục trở thành mục tiêu của vụ cướp có vũ trang, với số trang sức trị giá hàng triệu euro bị đánh cắp.

Tố Uyên