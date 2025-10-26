Pháp bắt nghi phạm vụ trộm 102 triệu USD trang sức từ bảo tàng Louvre

Louvre là bảo tàng có đông khách tham quan nhất thế giới (Ảnh: AFP).

Nhà chức trách Pháp đã bắt giữ 2 người đàn ông liên quan đến vụ trộm trang sức quý giá gần đây tại bảo tàng Louvre nổi tiếng thế giới ở Paris, cơ quan công tố Paris cho biết hôm 26/10.

Theo báo Le Parisien và Paris Match, một trong hai nghi phạm bị bắt vào tối 25/10 tại sân bay Paris-Charles de Gaulle, khi chuẩn bị lên máy bay ra nước ngoài, và nghi phạm thứ hai bị bắt không lâu sau đó trong khu vực Paris.

Các món đồ trị giá 88 triệu euro (102 triệu USD) đã bị đánh cắp khỏi bảo tàng có lượng khách tham quan nhiều nhất thế giới vào cuối tuần trước, khi 4 nghi phạm sử dụng dụng cụ điện đột nhập vào tòa nhà giữa ban ngày.

Bộ trưởng Tư pháp Pháp sau đó thừa nhận rằng các quy trình an ninh “đã thất bại”, khiến nước này “mang hình ảnh rất tệ”.

Theo các báo cáo, hai nghi phạm, vốn đã được cảnh sát biết đến vì từng tham gia các vụ trộm cắp trước đó, bị bắt vào tối 15/10. Cảnh sát chuyên trách hiện đã tiếp quản vụ án và có thể thẩm vấn nghi phạm trong tối đa 96 giờ.

Nhóm trộm được cho là đã xuất hiện vào buổi sáng, ngay sau khi bảo tàng mở cửa đón khách. Họ dùng một xe nâng cơ giới để tiếp cận Phòng trưng bày Apollo thông qua ban công gần sông Seine.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một chiếc thang được dựng lên dẫn tới cửa sổ tầng một. Hai tên trộm đã cắt cửa sổ bằng dụng cụ điện để chui vào bên trong, sau đó đe dọa nhân viên an ninh, buộc họ phải sơ tán, rồi cắt kính của hai tủ trưng bày chứa đồ trang sức.

Một báo cáo sơ bộ cho biết 1/3 các phòng trong khu vực bị đột nhập không có camera giám sát.

Cảnh sát Pháp nói rằng các tên trộm chỉ ở trong bảo tàng 4 phút và tẩu thoát trên 2 chiếc xe tay ga chờ sẵn bên ngoài. Sau đó, các biện pháp an ninh đã được thắt chặt tại các cơ sở văn hóa trên khắp nước Pháp, giới chức cho biết.