Tướng tình báo cấp cao Nga bị trúng đạn trong vụ mưu sát

Phó Tổng cục trưởng thứ nhất của cơ quan tình báo quân đội Nga Vladimir Alekseev (Ảnh: RT).

Ông Vladimir Alekseev, tướng cấp cao của tình báo quân đội Nga đã bị thương trong một vụ tấn công ám sát. Ông bị một tay súng nhắm bắn bên ngoài nơi ở của mình tại Moscow hôm 6/2.

Theo SHOT, một kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã bắn vào lưng tướng Nga nhiều lần. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghi phạm đang bị cảnh sát truy lùng. Các điều tra viên và đội pháp y đang làm việc tại hiện trường.

Hiện Nga chưa xác định được nghi phạm đã nổ súng vào tướng Alexeyev ở tòa nhà dân cư tại Moscow. Một vụ án hình sự đã được khởi tố với các cáo buộc âm mưu giết người và lưu hành trái phép vũ khí.

Chưa rõ tình trạng bị thương của ông Alekseev ra sao sau khi ông được đưa vào một bệnh viện ở Moscow với vết thương do đạn bắn.

Ông Alekseev, 64 tuổi, là một trong những quan chức cấp cao nhất của tình báo quân đội Nga. Ông từng phụ trách các hoạt động chống khủng bố tại Syria. Năm 2017, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga, một trong những phần thưởng cao quý nhất của đất nước.