Nga tiết lộ thông tin mới vụ tướng cấp cao bị bắn ở Moscow

Trung tướng Nga Vladimir Alekseev (Ảnh: Kyiv Independent).

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay 6/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Ukraine đứng sau vụ Trung tướng Vladimir Alekseev, quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nga, bị ám sát hụt.

Ông Lavrov nhận định vụ việc này cho thấy chính quyền Ukraine đang tìm cách phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình.

“Vụ việc này một lần nữa khẳng định quyết tâm của chính quyền (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky trong việc liên tục tiến hành các hành động khiêu khích nhằm làm gián đoạn tiến trình đàm phán", ông Lavrov nhấn mạnh.

Ông cũng nói thêm rằng chính quyền Ukraine dường như quyết tâm “làm bất cứ điều gì” để thuyết phục các nhà tài trợ phương Tây của họ phá vỡ bất kỳ nỗ lực nào nhằm đạt được một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Nga từ chối suy đoán về việc vụ việc này có thể ảnh hưởng như thế nào đến các cuộc đàm phán trong tương lai.

“Đó không phải là nhiệm vụ của tôi, vấn đề này sẽ do ban lãnh đạo của đất nước chúng tôi quyết định”, ông nói.

Trước đó, ông Vladimir Alekseev, tướng cấp cao của tình báo quân đội Nga đã bị thương trong một vụ tấn công ám sát. Ông bị một tay súng nhắm bắn bên ngoài nơi ở của mình tại Moscow hôm 6/2.

Điện Kremlin xác nhận Trung tướng Alekseev đã bị bắn nhiều phát.

Theo SHOT, một kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã bắn vào lưng tướng Nga nhiều lần. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghi phạm đang bị cảnh sát truy lùng. Các điều tra viên và đội pháp y đang làm việc tại hiện trường.

Hiện Nga chưa công bố danh tính nghi phạm đã nổ súng vào Trung tướng Nga Vladimir Alekseev tại Moscow. Một vụ án hình sự đã được khởi tố với các cáo buộc âm mưu giết người và lưu hành trái phép vũ khí.

Chưa rõ tình trạng bị thương của ông Alekseev ra sao sau khi ông được đưa vào một bệnh viện ở Moscow với vết thương do trúng đạn.

Ông Alekseev, 64 tuổi, là một trong những quan chức cấp cao nhất của tình báo quân đội Nga. Ông từng phụ trách các hoạt động chống khủng bố tại Syria.

Năm 2017, ông Alekseev được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga, một trong những phần thưởng cao quý nhất của đất nước.

Ông từng bị Mỹ và Canada áp lệnh trừng phạt.

Một số sĩ quan cấp cao của Nga đã bị ám sát kể từ khi xung đột leo thang ở Ukraine. Moscow từng cáo buộc Kiev đứng sau các vụ tấn công này.

Trong một số trường hợp, tình báo quân sự Ukraine đã nhận trách nhiệm.

Kể từ tháng 12/2024, 3 quan chức khác cùng cấp bậc với Trung tướng Alekseev đã thiệt mạng ở Moscow hoặc vùng lân cận.