Nga xuất khẩu vàng sang Trung Quốc tăng thêm 800%

Hoạt động giao thương vàng giữa Nga và Trung Quốc ghi nhận đà tăng mạnh vào năm 2025 so với năm trước (Ảnh: Sputnik).

Nga đã tăng gấp 9 lần lượng vàng xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm 2025, lên 25,3 tấn, tương đương mức tăng thêm 800%, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti, dẫn dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, đưa tin.

Tính theo giá trị vàng, mức tăng đạt 14,6 lần, lên 3,29 tỷ USD. Theo RIA, cả giá trị và khối lượng vàng Nga xuất khẩu sang Trung Quốc đều là mức cao kỷ lục trong lịch sử thương mại vàng song phương.

Riêng tháng 12/2025, xuất khẩu vàng của Nga sang Trung Quốc đạt 1,35 tỷ USD, tương đương 10 tấn, cũng là mức cao kỷ lục.

Xét theo giá trị, Nga đứng thứ 7 trong số các nước xuất khẩu vàng sang Trung Quốc trong năm ngoái. Thụy Sĩ là nước đứng đầu khi bán cho Trung Quốc lượng vàng trị giá 25,73 tỷ USD. Năm 2024, Nga đứng thứ 11 trong danh sách các nhà cung cấp vàng cho Trung Quốc.

Năm qua, Ngân hàng Trung ương Nga đã chuyển sang bán trực tiếp vàng từ nguồn dự trữ trên thị trường nội địa, mở quyền tiếp cận kim loại này cho các ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước và một số tổ chức đầu tư.

Ngày 20/1, Bloomberg đưa tin, Nga dường như thu được khoản lợi nhuận bất ngờ trị giá tới 216 tỷ USD từ đà tăng của giá vàng. Theo hãng tin này, việc giá vàng tăng cao đã trở thành một trong những yếu tố then chốt giúp củng cố vị thế tài chính của Nga trong bối cảnh chịu các lệnh trừng phạt quốc tế.

Nga và Trung Quốc đã tăng cường hợp tác kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Hai nước mô tả quan hệ là quan hệ đối tác chiến lược “không giới hạn”, với kim ngạch thương mại song phương vượt 200 tỷ USD trong năm thứ 3 liên tiếp.

Moscow và Bắc Kinh về cơ bản đã loại bỏ việc sử dụng các đồng tiền phương Tây trong thương mại song phương, khi gần như toàn bộ thanh toán hiện nay được thực hiện bằng rúp và nhân dân tệ.