Nga, Trung Quốc hội đàm về phòng thủ tên lửa

Một tổ hợp tên lửa của Nga (Ảnh: Atlantic).

Cuộc hội đàm về phòng thủ tên lửa giữa Nga và Trung quốc diễn ra trong tuần này tại Moscow.

Phái đoàn Nga do ông Andrey Malyugin, Đặc phái viên của Ngoại trưởng Nga phụ trách vấn đề ổn định chiến lược, dẫn đầu, trong khi phái đoàn Trung Quốc do ông Li Chijiang, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm soát Vũ khí và Giải trừ Quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, làm trưởng đoàn.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/11 cho biết: “Đã diễn ra một cuộc thảo luận chuyên sâu giữa Nga và Trung Quốc, bao gồm phân tích chung về các yếu tố gây bất ổn liên quan, tạo ra rủi ro chiến lược đối với an ninh toàn cầu và khu vực, cũng như trao đổi quan điểm về các cách thức nhằm giảm thiểu chúng”.

“Hai bên bày tỏ sự hài lòng lẫn nhau về mức độ và chất lượng đối thoại song phương trong các lĩnh vực này và tái khẳng định cam kết tiếp tục củng cố hơn nữa”, thông cáo cho biết thêm. Thông báo không nêu chi tiết về cuộc thảo luận.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn xây dựng lá chắn tên lửa “Vòm Vàng” và khẳng định Washington sẽ nối lại việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau hơn 30 năm gián đoạn.

Tổng thống Trump cho biết, ông muốn thúc đẩy “phi hạt nhân hóa” với cả Nga và Trung Quốc.

Hiệp ước cuối cùng còn lại giữa Nga và Mỹ nhằm hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược của hai bên sẽ hết hạn vào tháng 2 năm sau. Tổng thống Trump vẫn chưa phản hồi chính thức trước đề xuất của Moscow về việc gia hạn thêm một năm nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về hiệp ước thay thế.