Kiev lên tiếng về đề xuất EU cấp cho Ukraine tư cách thành viên đặc biệt

Phó Thủ tướng Ukraine Taras Kachka (Ảnh: AFP).

Điểm then chốt trong bức thư của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đề xuất về quy chế thành viên đặc biệt dành cho Ukraine trong Liên minh châu Âu (EU) là nhấn mạnh mục tiêu trở thành thành viên đầy đủ và kêu gọi mở ngay toàn bộ các kênh đàm phán, Phó Thủ tướng Ukraine Taras Kachka và Ngoại trưởng Andrii Sybiha cho biết.

Ông Kachka nhấn mạnh rằng đây vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ukraine hiện nay. “Bức thư nhấn mạnh rất rõ rằng tất cả những ý tưởng được nêu ra đều nhằm giúp Ukraine hội nhập nhanh hơn và gia nhập đầy đủ Liên minh châu Âu dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, nguy cơ cho rằng đây là một dạng giải pháp thay thế đã được loại bỏ”, ông nói.

Phó Thủ tướng Ukraine cho biết thêm cả tiêu đề lẫn nội dung các đề xuất vẫn cần được thảo luận và phối hợp thêm. Ông lưu ý đây mới chỉ là đề xuất đầu tiên và các ý tưởng đã được thảo luận hồi đầu tuần tại Berlin.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Sybiha nhấn mạnh: “Tổng thống Ukraine đã nhiều lần nêu rõ lập trường của Ukraine về tư cách thành viên. Lập trường đó không thay đổi. Dù các cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn và nhiều mô hình khác nhau có thể dẫn tới tư cách thành viên đang được xem xét, chúng không thể thay thế lập trường chiến lược của chúng tôi: trở thành thành viên đầy đủ của EU".

Ông cho biết Ukraine tiếp cận mọi sáng kiến xuất hiện tại châu Âu dựa trên lập trường này.

“Một số ý tưởng được công khai, số khác thì không. Chúng tôi biết về những ý tưởng này và đang tham vấn. Nhưng lập trường của Ukraine là tư cách thành viên đầy đủ trong EU. Chúng tôi cũng đang đưa ra tầm nhìn riêng về cách đạt được điều đó", Ngoại trưởng nhấn mạnh.

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) đã ra tuyên bố khi Thủ tướng Đức gửi bức thư đề xuất về “tư cách thành viên liên kết” dành cho Ukraine. Đây được xem là cơ chế chưa từng có tiền lệ, cho phép đại diện Ukraine tham gia các khuôn khổ quan trọng của liên minh.

Theo đề xuất này, Ukraine sẽ tham dự các cuộc họp của Hội đồng châu Âu nhưng không có quyền bỏ phiếu. Ông Merz cũng đề xuất Kiev có thể có một đại diện trong Ủy ban châu Âu và các thành viên không có quyền biểu quyết tại Nghị viện châu Âu.

Ông Merz giải thích rằng ông đưa ra đề xuất trên vì cho rằng quá trình Ukraine gia nhập đầy đủ EU có thể sẽ mất nhiều năm do các rào cản chính trị và thủ tục bên trong khối.

Một người phát ngôn của EC nhấn mạnh rằng mọi giải pháp mang tính đổi mới liên quan đến hội nhập châu Âu phải dựa trên các nguyên tắc cốt lõi của EU.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy trước đây cho biết Ukraine kỳ vọng sẽ trở thành thành viên của Liên minh châu Âu vào năm 2027. Tuy nhiên, một số quốc gia châu Âu cho rằng mốc thời gian này là quá lạc quan và Kiev có thể phải chờ nhiều năm nữa để hoàn tất các quá trình đàm phán, cũng như tiến hành hàng loạt cải tổ thích hợp với tiêu chuẩn của EU.