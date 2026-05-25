Loạt nước NATO phản đối trích thêm GDP để viện trợ cho Ukraine

Một cuộc diễn tập của NATO (Ảnh: Reuters).

Anh, Pháp và một số quốc gia NATO khác đã chặn đề xuất theo đó mỗi thành viên sẽ đóng góp 0,25% GDP cho viện trợ quân sự dành cho Ukraine, Telegraph dẫn lời một nguồn tin trong liên minh, cho hay.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với các phóng viên rằng đề xuất nói trên nhiều khả năng sẽ bị bác bỏ. “Tôi không nghĩ rằng điều này sẽ được thông qua vì có rất nhiều phản đối đối với mức cố định 0,25%”, ông Rutte, người đưa ra đề xuất nói trên, thừa nhận.

Ông Rutte không nêu đích danh các nước phản đối, nhưng một nguồn tin NATO nói với Telegraph rằng có 5 nước không đồng ý gồm Anh, Pháp, Canada, Italy và Tây Ban Nha. “Họ không thực sự hào hứng với ý tưởng này”, nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin của Telegraph, ít nhất 7 thành viên NATO khác đã ủng hộ kế hoạch của ông Rutte. Tất cả các nước ủng hộ này được cho là đã chi hơn 0,25% GDP cho viện trợ quân sự dành cho Kiev.

Tại chính hội nghị Ngoại trưởng NATO nơi ông Rutte nói rằng đề xuất khó được thông qua, ông cũng cho biết liên minh cần phân bổ việc hỗ trợ Ukraine đồng đều hơn giữa các thành viên.

“Điều tôi muốn đạt được là sự hỗ trợ được chia sẻ đồng đều hơn, có sự chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn. Bởi hiện tại chỉ có 6 hoặc 7 đồng minh đang gánh phần việc lớn", ông nói.

NATO sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã được mời tham dự, và ông Rutte được cho là hy vọng sẽ hoàn tất đề xuất chi tiêu này tại hội nghị. Mọi đề xuất được NATO thông qua đều cần sự đồng thuận tuyệt đối từ tất cả các thành viên.

Phần lớn các hội nghị thượng đỉnh NATO sau năm 2022 đều tập trung vào việc phương Tây hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga và nỗ lực gia nhập NATO của Kiev. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức năm 2025, trọng tâm đã thay đổi.

Dưới thời ông Trump, Mỹ đã cắt giảm mạnh hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi NATO và châu Âu chia sẻ phần lớn gánh nặng tài chính. Ông Trump cũng bác bỏ mong muốn gia nhập NATO của Ukraine và nhiều lần cảnh báo rút Mỹ khỏi liên minh.

Ông Rutte từ lâu đã lập luận rằng châu Âu nên gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong việc hỗ trợ Ukraine, nhằm đáp lại những phàn nàn của Mỹ trong thời gian qua.

Sau khi giảm viện trợ cho Ukraine, Mỹ tuyên bố vẫn cung cấp vũ khí cho Kiev bằng nguồn tiền do các đồng minh châu Âu cung cấp.

Trước cuộc họp NATO ở Thụy Điển đầu tuần này, Thủ tướng nước chủ nhà đã kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ. “Tôi thực sự muốn thấy nhiều quốc gia nói rất mạnh mẽ về Ukraine cũng phải bỏ tiền tương xứng với lời nói”, Thủ tướng Ulf Kristersson nói với các phóng viên.

Theo dữ liệu công khai do Viện Kiel tổng hợp, Hà Lan, Ba Lan cùng các nước Bắc Âu và Baltic đều hỗ trợ Ukraine ở mức bằng hoặc vượt 0,25% GDP.