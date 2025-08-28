Nga và Ukraine tổ chức đoàn tụ gia đình

Một cuộc đoàn tụ gia đình ở Ukraine năm 2023 (Ảnh: Foreign Policy).

“Hiện có khoảng 8 gia đình mong muốn được đoàn tụ. Đây không phải là việc dễ dàng bởi nhiều người đã hết hạn hộ chiếu và cần phải làm lại giấy tờ. Nếu họ là người cao tuổi thì phải bố trí phương tiện đi lại, hỗ trợ y tế. Ngoài ra còn cần giải quyết vấn đề với Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế. Nhưng chúng tôi đã thống nhất rằng một số gia đình như vậy sẽ được đoàn tụ vào đầu tháng 9”, Ủy viên Nhân quyền Nga Tatiana Moskalkova cho biết ngày 28/8.

Trước đó, bà Moskalkova và một đại diện của Văn phòng Thanh tra Nhân quyền Ukraine đã trao đổi thư từ của các tù binh gửi cho gia đình họ. Hai bên cũng đã thảo luận về vấn đề đoàn tụ gia đình.

Hôm 24/8, Nga và Ukraine đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh lớn theo hình thức “146 đổi 146” với UAE đóng vai trò là trung gian và hỗ trợ nhân đạo.

Ngoài các quân nhân được trao trả, phía Ukraine cũng trao trả 8 công dân Nga ở tỉnh Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, những người này sẽ sớm đoàn tụ cùng gia đình.

Nga và Ukraine đã nối lại đàm phán trực tiếp thông qua nỗ lực hòa giải của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy vậy, đến nay, các vòng đàm phán này chưa mang lại kết quả đột phá nhằm chấm dứt xung đột. Hai bên mới chỉ đạt được các thỏa thuận trao đổi tù binh và bàn giao thi thể binh sĩ thiệt mạng.

Điện Kremlin cũng cho rằng một cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở thời điểm này là không khả thi. Moscow nêu rõ, một cuộc họp cấp cao như vậy đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ lưỡng để thực sự mang lại hiệu quả.