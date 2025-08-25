Nga - Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh

Các quân nhân Ukraine được trao trả hôm 24/8 tại một địa điểm không được tiết lộ (Ảnh: Reuters).

Theo đó, 146 quân nhân Nga đã được trả tự do và trở về từ nơi giam giữ của phía Ukraine. Đổi lại Moscow cũng bàn giao 146 tù binh thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine.

"Ngày 24/8, từ khu vực do chính quyền Ukraine kiểm soát, 146 quân nhân Nga đã trở về. Đổi lại, phía Nga bàn giao 146 tù binh của quân đội Ukraine", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả những người Nga được trả tự do đều đang ở Belarus và nhận được hỗ trợ tâm lý và y tế.

Ngoài các binh sĩ được trao trả, phía Ukraine cũng trao trả 8 công dân Nga ở tỉnh Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, những người này sẽ sớm đoàn tụ cùng gia đình.

Trong một tuyên bố trên Telegram, Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo về cuộc trao đổi tù nhân. Ông Zelensky cũng đăng tải hình ảnh những người trở về trong niềm vui, cho biết phần lớn họ đã bị giam từ năm 2022. Ông cho hay trong số này có một nhà báo bị bắt giữ khi đang tác nghiệp.

Nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn UAE vì vai trò trung gian và hỗ trợ nhân đạo cho cuộc trao đổi này. “Các cuộc trao đổi tù binh vẫn đang diễn ra. Và điều này có thể thực hiện được, có lẽ nhờ những binh sĩ của chúng ta, những người bổ sung cho quỹ trao đổi của Ukraine; nhờ đội ngũ của chúng ta làm việc mỗi ngày; và nhờ các đối tác, những người hỗ trợ”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Quân đội Ukraine cũng đã ra tuyên bố xác nhận tổng cộng 146 tù nhân từ mỗi bên đã được trao đổi.

Các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine - Nga cho đến nay chưa đạt được bước đột phá nào trong việc chấm dứt xung đột, nhưng đã kết thúc với các thỏa thuận mới về trao đổi tù binh.

Ông Vladimir Medinsky, người đã dẫn đầu phái đoàn Nga trong 3 vòng đàm phán về một thỏa thuận ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 5, cho biết Ukraine đang chậm trễ trong việc trao trả thường dân về Kursk, một khu vực của Nga vốn bị lực lượng Kiev tấn công ồ ạt một năm trước. Ông cho hay, hơn 20 cư dân đang chờ được trở về nhà.

"Ba tháng đã trôi qua và người dân ở khu vực Kursk vẫn chưa được trao trả, mà đang được trao đổi theo từng nhóm nhỏ để lấy một số người mà Ukraine cần", ông viết trên Telegram. "Nga đang tham gia vào những cuộc đàm phán khó khăn để đưa thường dân trở về".