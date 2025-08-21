Mỹ ca ngợi bước tiến lịch sử với Nga để chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Alaska ngày 15/8 (Ảnh: Reuters).

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Keith Kellogg, ngày 20/8 cho biết hội nghị thượng đỉnh tại Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin là một bước tiến lịch sử hướng tới chấm dứt xung đột Ukraine.

"Chúng ta đang sống trong thời khắc thực sự mang tính lịch sử", ông Kellogg nhấn mạnh.

Ông cũng kêu gọi những người chỉ trích cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ ngừng lên tiếng.

Đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh Tổng thống Trump đã hành động nhiều hơn để giải quyết xung đột Ukraine so với người tiền nhiệm Joe Biden, người "thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với ông Putin".

Theo ông Kellogg, không giống như chính quyền trước, vốn thẳng thừng bác bỏ đối thoại với Nga và tuyên bố sẽ hỗ trợ quân sự cho Ukraine "cho đến khi nào cần thiết", Tổng thống Trump đang tìm cách đàm phán trực tiếp và thúc đẩy một giải pháp ngoại giao.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng cho biết Washington hiện nhìn thấy cơ hội thành công thực sự cho một giải pháp hòa bình tại Ukraine.

Theo bà Leavitt, Tổng thống Trump đang thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky như một "giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình".

"Trước chiến thắng áp đảo của Tổng thống Trump vào tháng 11 năm ngoái, cuộc xung đột này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhưng giờ đây, cuối cùng có thể đã có ánh sáng cuối đường hầm và một cơ hội cho hòa bình lâu dài", Thư ký Báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh.

Bà Leavitt khẳng định hội nghị thượng đỉnh tuần trước tại Alaska đã diễn ra "rất hiệu quả và nhiều vấn đề chính đã được thống nhất giữa hai nhà lãnh đạo". Bà cho biết điều này "đã mở ra cánh cửa" cho giai đoạn tiếp theo của các cuộc đàm phán.

Hai tổng thống đã gặp nhau tại Alaska vào tuần trước và tuyên bố đã có tiến triển trong việc hướng tới một thỏa thuận hòa bình về giải quyết xung đột Ukraine.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Tổng thống Trump và Tổng thống Putin kể từ năm 2019. Cả hai nhà lãnh đạo đều mô tả các cuộc đàm phán là mang tính xây dựng và nồng ấm.

Các quan chức Nga, bao gồm Tổng thống Putin, nhiều lần hoan nghênh mong muốn "chân thành" của Tổng thống Mỹ về việc đạt được hòa bình ở Ukraine.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng một số nhà lãnh đạo châu Âu, lãnh đạo NATO và Ủy ban châu Âu tại Nhà Trắng tuần này, Tổng thống Mỹ tuyên bố việc Kiev gia nhập NATO là điều không thể, đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

Tổng thống Trump sau đó đã thông báo cho Tổng thống Putin về các cuộc đàm phán tại Nhà Trắng. Theo Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov, cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo kéo dài 40 phút và cả hai bên đều bày tỏ sẵn sàng tiếp tục thảo luận.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 20/8 tuyên bố Moscow sẵn sàng tăng cường phái đoàn tham gia đàm phán hòa bình với Ukraine - một ý tưởng mà ông cho biết đã được Tổng thống Putin nêu ra sau cuộc điện đàm với Tổng thống Trump.

Về nguyên tắc, ông Putin không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng cho biết hai bên cần đạt được những tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán về xung đột trước đó.

Nga từ lâu đã tuyên bố luôn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng vẫn khẳng định các cuộc đàm phán này sẽ tạo điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài và ổn định ở Ukraine.

Theo Ngoại trưởng Nga, Tổng thống Trump hiểu rõ lập trường của Moscow về vấn đề này.