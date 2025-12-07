Nga ước tính châu Âu thiệt hại nghìn tỷ USD vì cấm vận Moscow

Phương Tây áp hàng loạt lệnh trừng phạt với ngành năng lượng Nga (Ảnh: Sputnik).

Bộ Ngoại giao Nga cho biết nền kinh tế châu Âu đã mất khoảng 1.600 tỷ euro (hơn 1.700 tỷ USD) do các lệnh trừng phạt chống lại Moscow từ năm 2022,

Nga đưa ra con số này trong phần bình luận về một cuộc họp gần đây của Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) được tổ chức nhân Ngày quốc tế chống các biện pháp cưỡng chế đơn phương.

"Trong vài năm qua, Nga đã chịu sức ép kinh tế chưa từng có từ các nước phương Tây. Dù vậy, kinh tế Nga đã cho thấy mức độ kiên cường và khả năng thích ứng cao khi vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định. Trong giai đoạn 2022–2025, nền kinh tế châu Âu chịu thiệt hại khoảng 1.600 tỷ euro do các biện pháp hạn chế nhằm vào Nga”, thông báo viết.

Tuy nhiên, Nga không nêu rõ cách ước tính con số này. Châu Âu chưa bình luận về thông tin này.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích chính sách trừng phạt của phương Tây, cho rằng việc sử dụng các biện pháp cưỡng chế đơn phương đã biến thành trở ngại lớn đối với việc thiết lập một trật tự thế giới đa trung tâm công bằng và bình đẳng.

Nga tuyên bố sẽ cùng các đối tác "đấu tranh chống lại các biện pháp cưỡng chế đơn phương phi pháp", nhằm thúc đẩy nhanh việc hình thành một cấu trúc đa cực công bằng, không bị chi phối bởi các mệnh lệnh trừng phạt hay cưỡng ép.

Trong vài năm qua, Mỹ và châu Âu đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga để gây áp lực lên Moscow. Các biện pháp này nhắm vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga, bao gồm năng lượng, tài chính, quốc phòng và công nghệ.

Các ngân hàng lớn của Nga đã bị loại khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, tài sản của các nhà tài phiệt Nga bị đóng băng, và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đã hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ quan trọng.

Hồi tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết các quốc gia nước ngoài đã áp đặt hơn 30.000 lệnh trừng phạt lên Nga.

EU đã áp đặt các lệnh trừng phạt quy mô lớn đối với Nga, nhắm vào ngành công nghiệp, năng lượng và tài chính của nước này vì Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Vào tháng 10, Bộ Ngoại giao Nga nói với báo Izvestia rằng các công ty châu Âu buộc phải trả giá năng lượng cao gấp 2 đến 3 lần so với các công ty Mỹ do chính quyền các nước này từ chối sử dụng nguồn năng lượng của Nga.

Trong tuần này, Hội đồng châu Âu cho biết rằng họ đã đạt được thỏa thuận tạm thời với Nghị viện châu Âu về việc loại bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt Nga vào năm 2027 như một phần trong nỗ lực chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Moscow.

Thỏa thuận sẽ bao gồm một lệnh cấm theo từng bước, có tính ràng buộc pháp lý, đối với việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và khí đốt qua đường ống từ Nga, với lệnh cấm hoàn toàn đối với LNG từ cuối năm 2026 và đối với khí qua đường ống vào mùa thu năm 2027.

Thỏa thuận tạm thời này hiện phải được cả Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu thông qua chính thức, sau đó văn bản sẽ được ban hành cuối cùng.