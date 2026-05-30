Nga có thể sắp đánh lớn vào trung tâm ra quyết định ở Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi có thông tin tình báo về việc Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới. Các cơ quan chức năng của chúng tôi đang phản ứng nhanh chóng và đã sẵn sàng. Không quân và các lực lượng bảo vệ bầu trời khác sẽ làm việc 24/7, như họ vẫn luôn làm”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu hàng đêm qua video ngày 29/5.

Ông nói thêm: "Điều quan trọng là tất cả các đối tác của chúng tôi phải biết chuyện gì đang xảy ra và các đối tác phải đưa ra câu trả lời chung cho các cuộc tấn công này, trước hết là thông qua việc cung cấp các năng lực chống đạn đạo cho Ukraine".

Ông Zelensky cho biết cảnh báo tình báo nhấn mạnh cần gia tăng sức ép với Nga và việc các đối tác cần tránh trì hoãn trong việc thực hiện các cam kết phòng không cho Ukraine.

Tổng thống cho hay, ông đã thảo luận vấn đề này với Ngoại trưởng Andrii Sybiha, bao gồm cả những gì các đối tác của Ukraine có thể làm trong những tuần tới để tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước. "Phòng thủ chống đạn đạo là một nhiệm vụ then chốt," ông Zelensky nói.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi Nga dọa thực hiện các cuộc tấn công “mang tính hệ thống” vào thủ đô Kiev, bao gồm cả “các trung tâm ra quyết định” của Ukraine, bất cứ lúc nào.

Nga đã tiến hành cuộc tấn công dữ dội gần nhất vào Ukraine vào ngày 24/5. Vào thời điểm đó, các mục tiêu chính của Nga là thủ đô Kiev và vùng Kiev.

Nga đã triển khai 90 tên lửa thuộc nhiều loại khác nhau, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Oreshnik, và 600 máy bay không người lái (UAV). Các lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 55 tên lửa và 549 UAV.

Trong bối cảnh Nga tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn, Ukraine thừa nhận nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không, do đó kêu gọi đồng minh tăng cường hỗ trợ.

Tổng thống Zelensky đã gửi một bức thư khẩn tới quốc hội Mỹ và Tổng thống Donald Trump để nói về tình trạng thiếu hụt trầm trọng các hệ thống phòng không này, đặc biệt là năng lực tên lửa chống đạn đạo và đề nghị sự giúp đỡ. Washington hiện chưa phản hồi về đề nghị này.

Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra một loạt tuyên bố mới về cuộc chiến tại Ukraine. Theo ông, quân đội Nga đang tiến quân trên tiền tuyến mỗi ngày và cho rằng “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine đang đi đến hồi kết.

"Tình hình trên chiến trường đang diễn biến theo hướng cho phép chúng tôi có quyền nói rằng nó đang tiến tới giai đoạn hoàn thành", ông tuyên bố.