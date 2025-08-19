Ukraine có thể được bảo đảm an ninh theo hình thức nào?

Lính Ukraine gần vùng Sumy (Ảnh: WSJ).

Tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu khác vào ngày 18/8, nhiều cuộc thảo luận đã được đưa ra về việc "bảo đảm an ninh" cho Ukraine nhằm ngăn xung đột bùng phát trở lại.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nói về việc tập hợp một lực lượng, được rút ra từ "liên minh tự nguyện", sẽ được triển khai tại Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình được ký kết. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chi tiết về việc lực lượng này sẽ được triển khai như thế nào.

Một phương án được xem xét là "lực lượng gìn giữ hòa bình", có thể được trang bị vũ khí, để hỗ trợ quân đội Ukraine.

Lực lượng này sẽ chỉ được triển khai với mục đích phòng thủ, nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới Nga, buộc Moscow phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tiến hành các hoạt động quân sự mà có khả năng đối đầu với binh lính từ các quốc gia thành viên NATO.

Vấn đề là để kế hoạch này thực sự hiệu quả, cần phải có hàng chục nghìn binh lính được triển khai. Đây là bài toán khó với các nước châu Âu hiện nay.

Phương án thứ hai là thành lập lực lượng "dây bẫy" với quy mô nhỏ hơn nhiều.

Lực lượng này khó có khả năng phòng thủ tốt, được cho là giống như một “sợi dây” có khả năng kích hoạt phản ứng của NATO nếu lực lượng Nga sẵn sàng hành động. Tuy nhiên, giả thuyết này chưa được kiểm chứng và vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Phương án thứ ba là thành lập một "lực lượng quan sát".

Lực lượng này có quy mô nhỏ, khoảng vài trăm binh lính. Về cơ bản, nhiệm vụ của lực lượng này là quan sát và báo cáo về các hành động quân sự sắp xảy ra.

Tuy vậy, nhiệm vụ này có thể được thực hiện bằng vệ tinh và camera mặt đất và lực lượng quan sát sẽ không có quy mô đủ lớn để tiến hành bất kỳ hình thức phòng thủ nào.

Tổng thống Trump chưa cam kết bổ sung quân đội Mỹ vào lực lượng này, bất kể hình thức nào.

Quyết định về quy mô của lực lượng có thể sẽ phụ thuộc vào việc lệnh ngừng bắn hoặc hiệp định hòa bình sẽ được thiết lập như thế nào sau các cuộc đàm phán.

Trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết sẽ có một số hình thức bảo đảm an ninh cho Ukraine. Ông Trump tuyên bố không loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ đến Ukraine để duy trì thỏa thuận hòa bình.

Việc ông Trump để ngỏ khả năng cho phép binh lính Mỹ hiện diện trên lãnh thổ Ukraine có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn, khi Kiev coi các bảo đảm an ninh là yếu tố then chốt trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.

Ông Trump nhiều lần nhấn mạnh châu Âu sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong việc bảo đảm hòa bình, nhưng Mỹ cũng sẽ tham gia.

“Họ là tuyến phòng thủ đầu tiên, bởi vì họ, châu Âu, ở ngay đó. Nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ họ. Chúng tôi cũng sẽ tham gia”, ông Trump nói.