Nga tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự, Ukraine cảnh báo đáp trả

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề (Ukraine) bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 31/8.

“Nhưng cho đến nay chúng tôi chưa thấy sự đáp lại từ Kiev trong vấn đề này. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt (tại Ukraine)”, ông Peskov nói thêm.

Theo ông Peskov, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi Moscow nhận thấy những dấu hiệu thực sự cho thấy Kiev sẵn sàng đạt được hòa bình.

Ông Peskov cáo buộc châu Âu tiếp tục cản trở những nỗ lực của Mỹ và Nga nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Ông nói thêm rằng cách tiếp cận này “trái ngược hoàn toàn” với những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong nhiều tháng qua đã đề xuất ý tưởng gửi lực lượng quân sự chung tới Ukraine với tư cách được gọi là lực lượng gìn giữ hòa bình nếu Kiev và Moscow đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình.

Tuy nhiên, Moscow đã phản đối mạnh mẽ sự hiện diện của quân đội NATO tại Ukraine với bất kỳ vai trò nào.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng "châu Âu đang cản trở các nỗ lực hòa bình", như một phần trong chiến lược "kiềm chế" Nga.

Ông Peskov nói thêm rằng một số quốc gia thành viên NATO đã khuyến khích Ukraine từ chối đàm phán với Nga một cách thiện chí. Quan chức Điện Kremlin cho rằng chiến lược “sẽ không có lợi cho chính quyền Kiev”.

Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lập luận rằng các quốc gia châu Âu “không muốn hòa bình” ở Ukraine.

Tuần trước, phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng như một số nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng, Tổng thống Macron khẳng định châu Âu “cần hỗ trợ Ukraine bằng lực lượng trên bộ”.

Ukraine dọa tập kích sâu hơn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga vào các cơ sở điện ở miền bắc và miền nam Ukraine trong đêm đã khiến gần 60.000 người sống trong cảnh mất điện.

Nga và Ukraine đều tăng cường các cuộc không kích trong những tuần gần đây. Nga đã nhắm mục tiêu vào các hệ thống năng lượng và giao thông của Ukraine, trong khi Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu và đường ống dẫn dầu của Nga.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tấn công Ukraine bằng 142 máy bay không người lái trong đêm 30/8 và lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ được 126 chiếc. Các máy bay không người lái đã tấn công 10 địa điểm ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng Moscow đã tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine tại thủ đô Kiev mà Nga cho là được sử dụng cho mục đích quân sự.

Ông Zelensky cảnh báo sẽ đáp trả bằng cách ra lệnh tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động tích cực theo cách cần thiết để bảo vệ Ukraine. Mọi lực lượng và nguồn lực đã được chuẩn bị. Các cuộc tấn công sâu mới cũng đã được lên kế hoạch", ông Zelensky tuyên bố sau cuộc gặp với tướng Oleksandr Syrsky, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ukraine tuyên bố sở hữu một tên lửa tầm xa mới có khả năng vươn tới lãnh thổ Nga.

Đầu tháng này, ông Zelensky tuyên bố Ukraine đã phát triển tên lửa tầm xa Flamingo với tầm bắn được cho là 3.000km, đủ sức vươn tới không chỉ Moscow mà còn cả các thành phố của Nga bên kia dãy núi Ural.