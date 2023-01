Nga tuyên bố không đàm phán hòa bình với Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Sputnik).

"Không đàm phán với (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky, đơn giản vì ông ấy đã ra lệnh cấm đàm phán với chính phủ Nga một cách hợp pháp", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu hôm 18/1 tại cuộc họp báo tổng kết ngành ngoại giao Nga năm 2022.

Tháng 10/2022, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh chính thức tuyên bố không thể tiến hành các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, ông Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng với một tổng thống khác, không phải ông Putin.

Tại cuộc họp báo hôm nay, Ngoại trưởng Nga nói thêm rằng Tổng thống Ukraine đã đưa ra những đề xuất phi thực tế về việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột.

"Ông Zelensky đưa ra một số sáng kiến hoàn toàn vô lý, một kế hoạch 10 điểm, trong đó mọi thứ chồng chất lên nhau: gồm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh sinh học, rút quân đội Nga khỏi mọi khu vực, tòa án, kết tội…", ông Lavrov nói.

Tại hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 11/2022, Tổng thống Zelensky đã nêu công thức hòa bình gồm 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Các đề xuất bao gồm đảm bảo an ninh hạt nhân, phóng xạ; an ninh lương thực, năng lượng; thả toàn bộ tù binh; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và trật tự thế giới; Nga phải rút quân và ngừng các hành động thù địch, tránh leo thang căng thẳng và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Mặc dù phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán, song Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ "không thỏa hiệp về độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" để có được hòa bình. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga nói rằng, các đề xuất hòa đàm mà Ukraine đưa ra là "phi thực tế và không đầy đủ".

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga sẵn sàng xem xét các đề xuất nghiêm túc từ phương Tây về các cuộc đàm phán liên quan tới Ukraine, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được đề xuất nào.

"Tất cả tuyên bố của phương Tây về việc họ đã sẵn sàng (cho các cuộc đàm phán), trong khi Nga bị cho là chưa sẵn sàng, đều xuất phát từ những người không thiện chí. Liên quan tới triển vọng đàm phán giữa Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine, chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đàm phán nghiêm túc nào. Tuy nhiên, chúng tôi chưa nhận được những đề xuất nghiêm túc. Chúng tôi sẵn sàng xem xét và đưa ra quyết định", ông Lavrov nói tại cuộc họp báo.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga được xác định bởi lợi ích của Nga và các nước láng giềng. Ông cho rằng Ukraine không nên xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự có khả năng đe dọa Nga, đồng thời không nên phân biệt đối xử, trấn áp những người Nga là công dân Ukraine nhưng muốn duy trì văn hóa và ngôn ngữ của họ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Moscow sẵn sàng thảo luận về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng chỉ khi nhận được "những đề xuất thực tế và không quá xa vời, có tính đến thực tế hiện nay cũng như lợi ích hợp pháp của Nga".