Ukraine nêu lập trường về vấn đề lãnh thổ

Lính Ukraine chiến đấu ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 26/2, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov, tuyên bố người dân Ukraine sẽ không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, và tất cả các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát chắc chắn sẽ được giành lại.

Theo ông Budanov, vấn đề lãnh thổ vẫn là vấn đề trọng tâm trong các cuộc đàm phán ba bên gần đây tại Geneva giữa Ukraine, Mỹ và Nga. Bất chấp áp lực từ Nga, Ukraine vẫn giữ vững lập trường bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình.

"Lãnh thổ là vấn đề chính. Mọi thứ khác đều là thứ yếu. Tôi tin tưởng rằng người dân Ukraine sẽ bác bỏ bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến lãnh thổ của chúng tôi. Tất cả các vùng lãnh thổ bị kiểm soát sẽ vẫn bị kiểm soát tạm thời và chắc chắn sẽ được giành lại theo thời gian", người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Ông Budanov cũng nêu rõ các mục tiêu chiến lược của Nga trong năm 2026, lưu ý rằng Điện Kremlin tiếp tục nỗ lực kiểm soát toàn bộ các vùng Donetsk và Zaporizhzhia, đồng thời thiết lập vùng đệm dọc biên giới.

Ông nhấn mạnh nhiệm vụ hiện tại của Ukraine không chỉ là kiềm chế hành động quân sự của Nga mà còn là xây dựng một quá trình đàm phán hiệu quả có khả năng đảm bảo an ninh mà không xâm phạm chủ quyền.

Bình luận về đề xuất cho rằng thỏa thuận giải quyết xung đột Nga - Ukraine có thể tương tự kịch bản Hàn Quốc - Triều Tiên, tức là chia tách 2 quốc gia dọc theo chiến tuyến, ông Budanov bày tỏ sự tin tưởng rằng người dân Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận kết quả như vậy.

“Chừng nào binh lính Ukraine còn giữ vững chiến tuyến, thì hậu phương và mọi công dân đều được bảo vệ", ông nói thêm.

Vị trí các vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố việc “Ukraine đang nói chuyện với Nga về các thỏa hiệp” đã được coi là một sự thỏa hiệp, và Kiev sẽ không nhượng thêm lãnh thổ mới cho Moscow.

“Giữ nguyên vị trí hiện tại, đó đã là một sự thỏa hiệp lớn. Họ đã kiểm soát gần 20% lãnh thổ của chúng tôi. Và chúng tôi sẵn sàng nói về hòa bình vào thời điểm này, trên cơ sở giữ nguyên vị trí hiện tại. Đó là một sự thỏa hiệp lớn", ông nói.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng cho “những thỏa hiệp thực sự”, nhưng không chấp nhận “những thỏa hiệp phải trả giá bằng độc lập và chủ quyền của chúng tôi”.

Ông Zelensky đã bác bỏ mọi phương án rút quân Ukraine khỏi khu vực Donbass ở miền Đông nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình. “Chúng tôi không thể rút khỏi lãnh thổ của mình. Đó là tuyến phòng thủ thực sự của chúng tôi", ông tuyên bố.

Ông Zelensky nói rằng cách tốt nhất để đạt được bước đột phá về vấn đề lãnh thổ là một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Tổng thống Zelensky, ông đã chỉ thị cho nhóm đàm phán Ukraine thảo luận về một cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine tại Geneva.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cho biết ông Putin sẵn sàng gặp riêng ông Zelensky, nhưng chỉ ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đàm phán.

Nga tuyên bố đang tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình toàn diện, chứ không phải là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức dọc theo tiền tuyến. Ngoài các vấn đề lãnh thổ, Moscow nhấn mạnh Ukraine phải từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và chấp nhận quy chế trung lập.