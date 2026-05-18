Moscow dồn dập đáp trả Ukraine sau trận tập kích kỷ lục vào lãnh thổ Nga

Giới chức Ukraine thông báo lực lượng Nga đã phát động cuộc tấn công kết hợp bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào các khu vực miền trung và miền nam Ukraine vào đêm 17/5, rạng sáng 18/5, khiến ít nhất 20 người bị thương.

Theo không quân Ukraine, lực lượng Nga bắt đầu phóng máy bay không người lái về phía thành phố Dnipro vào khoảng 20h ngày 17/5.

Tiếp đó, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở Dnipro trong khoảng thời gian từ 2-3h (giờ địa phương), trong khi không quân Ukraine cảnh báo các tên lửa Nga đang bay tới gần thành phố, bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, cho biết một vụ tấn công đã được ghi nhận tại một tòa chung cư 24 tầng và nhiều đám cháy đã bùng phát khắp thành phố. Theo Thống đốc Hanzha, ít nhất 18 người đã bị thương ở Dnipro.

Tại những khu vực khác ở Ukraine, máy bay không người lái của Nga đã tấn công các tòa nhà dân cư ở thành phố cảng Odessa phía nam khiến một số người bị thương, theo báo cáo của Serhii Lysak, người đứng đầu chính quyền quân sự địa phương.

Theo chính quyền địa phương, máy bay không người lái của Nga đã tấn công 3 tòa nhà dân cư ở các quận Kyivskyi và Prymorskyi thuộc Odessa, gây thiệt hại cho một số cơ sở giáo dục trong khu vực.

Tại vùng Zaporizhzhia ở phía đông nam, 3 người bị thương sau các vụ tấn công đêm qua, Thống đốc Ivan Fedorov xác nhận trên Telegram.

Theo thống đốc Oleksandr Prokudin, các vụ tấn công ở vùng Kherson phía nam cũng khiến một người thiệt mạng và 9 người bị thương.

“Hướng tấn công chính là vùng Dnipro và Dnipropetrovsk. Các vùng Odessa, Chernihiv và Zaporizhzhia cũng là mục tiêu”, không quân Ukraine cho biết thêm.

Khu chung cư bị thiệt hại do cuộc tấn công tên lửa của Nga vào Dnipro, Ukraine ngày 18/5 (Ảnh: Reuters).

Tổng cộng, 546 vũ khí tấn công đã được phát hiện trong đợt tập kích mới nhất của Nga, bao gồm 22 tên lửa (14 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 và 8 tên lửa hành trình Iskander-K) và 524 máy bay không người lái (loại Shahed, Gerbera, Italmas và máy bay không người lái mồi nhử loại Parody).

Tính đến 8h sáng nay, hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 507 mục tiêu, bao gồm 4 tên lửa và 503 máy bay không người lái.

Mức độ thiệt hại cụ thể tại Ukraine vẫn chưa được thống kê đầy đủ, khi lực lượng ứng phó khẩn cấp tiếp tục làm việc tại hiện trường. Cư dân của các tòa nhà bị ảnh hưởng đang nhận được sự hỗ trợ và nhiều nỗ lực đang được tiến hành để khắc phục hậu quả của các vụ tấn công.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các máy bay không người lái đã bị bắn hạ đêm qua tại các khu vực Rostov và Belgorod ở phía nam.

Các cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Ukraine diễn ra sau khi Ukraine thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự và nhiên liệu ở khu vực Moscow và Crimea, bán đảo phía nam Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 1.054 máy bay không người lái của Ukraine, 8 bom dẫn đường và 2 tên lửa mới do Ukraine chế tạo.

Đây được xem là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn kỷ lục trong đêm nhằm vào thủ đô của Nga trong hơn một năm qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là đòn đáp trả công bằng đối với các cuộc tấn công của Nga nhằm vào mục tiêu của Ukraine trước đó.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận đã tiến hành chiến dịch phối hợp cùng lực lượng vũ trang Ukraine, nhắm vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu và công nghiệp quốc phòng tại Moscow, cũng như các hệ thống phòng không và hạ tầng tại sân bay quân sự Belbek ở Crimea.