Tổng thống Volodymyr Zelensky đang nỗ lực cùng quân đội Ukraine ứng phó những đợt tấn công dữ dội của Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Tổng thống Zelensky: Ukraine chuẩn bị trao đổi thêm tù binh

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, công tác lập danh sách cho giai đoạn kế tiếp của cuộc trao đổi tù binh theo thỏa thuận "1.000 đổi 1.000" vẫn đang tiếp tục.

Trong bài phát biểu tối 16/5, ông Zelensky nói: "Chúng tôi cũng không dừng lại ở đó, vì vậy sẽ có các bước tiếp theo. Tuần này là giai đoạn đầu tiên của cuộc trao đổi 1.000 đổi 1.000. Chúng tôi đang chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo".

"Công tác lập danh sách và tất cả các phê duyệt cần thiết vẫn đang tiếp tục. Tôi cảm ơn tất cả những người tham gia vào việc này. Chúng ta cần đưa binh sĩ Ukraine trở về. Chúng ta cần tiếp tục tăng cường mối quan hệ của mình với thế giới, với nhà nước và với người dân của chúng ta", ông nói thêm.

Hôm 15/5, Ukraine và Nga đã tiến hành trao đổi tù binh, trong đó 205 người của mỗi bên đã được trả tự do.

Trước đó, vào ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn 3 ngày trong cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã xác nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ về lệnh ngừng bắn với Nga vào các ngày 9-11/5 và công bố một cuộc trao đổi tù binh theo tỷ lệ "1.000 đổi 1.000".

Bước đột phá lớn của Nga ở Kharkov

Kênh Military Summary đưa tin, chiến dịch tấn công của quân đội Nga (RFAF) ngày càng được đẩy mạnh và trong ngày 16/5 họ đã đạt được các bước đột phá lớn.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov xác nhận lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát 2 khu định cư quan trọng gồm Borova và Kutkivka thuộc vùng Kharkov. Ông đồng thời cũng thông báo RFAF kiểm soát khoảng 85% diện tích thành phố Liman và đang tấn công Velyka Shapkivka.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, xác nhận lực lượng Ukraine đã thất thủ tại 2 khu định cư Borova và Kutkivka trọng yếu tại vùng Kharkov (Ảnh: Military Summary).

Quân đội Nga sử dụng 294 UAV tấn công vào các mục tiêu ở Odessa, Zaporizhia và Kharkov. Trong đó, phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 138 chiếc.

Ngược lại, quân đội Ukraine (AFU) tiến hành đòn tấn công trả đũa sâu rộng, có UAV vươn xa tới 1.300km, tập kích Hạm đội Biển Caspi, khiến tàu tên lửa và tàu quét mìn của Nga bị hư hại. Ngoài ra, các cuộc tập kích của Ukraine còn khiến nhà máy hóa chất Nizhnekamsk và cơ sở dầu khí Naberezhnye Chelny bốc cháy.

Theo kênh Rybar, quân đội Nga đánh phá các mục tiêu của đối phương tại Kiev, Odessa, Chernihiv, Kharkov, Sumy và Dnipropetrovsk. Sau đợt tập kích dữ dội chưa từng có gần đây vào thủ đô Ukraine, các cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn đã tạm lắng.

Tại miền Bắc Ukraine, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đang tiến quân qua các khu rừng rậm trên đường đến Bachevsk. Theo thông tin kiểm soát khách quan lực lượng Moscow đã chiếm giữ các vị trí mới ở phía nam Sopich.

Quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Vovchansk thuộc tỉnh Kharkov (Ảnh: Rybar).

Tại cánh đông Zaporizhia, các nhóm xung kích nhỏ tiếp tục giao tranh dọc theo một đoạn dài của tiền tuyến. Ở khu vực trung tâm, RFAF đang xóa sổ các nhóm xâm nhập của Ukraine nhằm chiếm các vành đai rừng gần Gorky và Staroukrainka.

Sau thời gian bị đẩy lùi, quân đội Nga đang dần lật ngược thế cờ, giành nhiều vị trí mới ở cánh đông Zaporizhia bất chấp đòn phản công ác liệt của Ukraine (Ảnh; Rybar).

Tại cánh tây Zaporizhia, theo các đoạn phim mới được đăng tải trực tuyến, quân đội Ukraine đang tăng cường phản công ở Stepnogorsk, đồng thời lực lượng Kiev vẫn hiện diện gần Malaya Tokmachka.

Ukraine tấn công các sở chỉ huy và kho quân sự của Nga

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, rạng sáng 16/5, lực lượng phòng vệ đã tấn công các sở chỉ huy của quân đội Nga ở Donetsk, cũng như một số kho quân sự và điểm tập kết nhân lực tại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát.

Cụ thể, một sở chỉ huy của RFAF đã bị tập kích tại khu vực Pokrovsk cũng như một trung tâm điều khiển UAV tại Grafskoye thuộc vùng Donetsk.

Ngoài ra, một nhà kho chứa thiết bị quân sự tại Selydove (Donetsk) cũng như một kho hậu cần của RFAF tại Baranykivka (Lugansk), và một đơn vị sửa chữa của Nga tại Privilla (Kherson) đã bị đánh phá.

Binh sĩ Ukraine cũng tấn công các điểm tập kết nhân lực của đối phương tại Shakhtarsk, Mykhailivka, Yalta, Selidovo thuộc vùng Donetsk, Lyubimovka thuộc vùng Zaporizhia, và tại một số khu dân cư khác.

Trước đó, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Ryazan trong một chiến dịch phối hợp với Lực lượng Hệ thống Không người lái và các đơn vị khác thuộc Lực lượng An ninh và Quốc phòng Ukraine vào rạng sáng 15/5.

Các nhóm phòng không cơ động thuộc Quân khu phía Nam của Nga bắn hạ UAV Ukraine ở khu vực biên giới (Video: Telegram).

Ông Budanov phản đối việc huy động nam giới Ukraine dưới 25 tuổi

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, Kirill Budanov (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng), trong một cuộc phỏng vấn với The Times, đã phản đối việc huy động thanh niên từ 18 đến 25 tuổi, vì điều này có thể hủy hoại tương lai của đất nước.

Khi được hỏi về khả năng thành lập lực lượng dự bị nam giới dưới 25 tuổi, những người sẽ phục vụ không phải ở tiền tuyến, mà ở các khu vực khác tại Ukraine, ông Budanov đáp rằng: "Nếu chúng ta chỉ đơn giản sử dụng cơ chế huy động để bắt tất cả thanh niên từ 18 đến 25 tuổi, chúng ta sẽ hủy hoại chính tương lai của đất nước, cả một thế hệ".

Ukraine đang huy động nam giới từ 25 đến 60 tuổi. Vào tháng 8/2025, chính quyền đã cho phép nam giới từ 18 đến 22 tuổi rời khỏi Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Budanov cũng tuyên bố rằng "không có dấu hiệu" nào cho thấy Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân, và nếu có, ông sẽ biết.

"Con lắc" đảo chiều dữ dội ở cánh tây Zaporizhia

Tình hình ở cánh tây Zaporizhia vẫn vô cùng căng thẳng với quân đội Nga khi lực lượng Kiev đang tăng cường hiện diện tại Stepnogorsk. Theo đoạn phim được đăng tải trên kênh của phóng viên chiến trường Dmitry Rogozin, giao tranh bằng vũ khí cá nhân đang diễn ra ở phía nam khu dân cư cao tầng phía bắc.

Quân đội Ukraine đang thực sự xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga trong phạm vi thành phố. Hơn nữa, theo thông tin của Rybar, tình hình ở phía đông đã xấu đi đáng kể: lực lượng Kiev đang tấn công gần Shcherbaki và hướng về Pyatikhatki, và giao tranh đang diễn ra ở vùng lân cận Stepovoye.

Các làng mạc ở ngoại ô Orekhov cũng phần lớn vẫn nằm trong "vùng xám". Binh sĩ Ukraine duy trì sự hiện diện gần Malaya Tokmachka, nơi họ đang bị nhắm mục tiêu bởi máy bay ném bom chiến thuật, UAV và pháo binh Nga.

Quân đội Ukraine trong ngày 16/5 phản công dữ dội ở cánh đông Kharkov và được cho là giành được một số thắng lợi, đẩy lùi lực lượng Nga (Ảnh: Rybar).

Có khả năng, xét đến các cuộc tấn công gần đây theo hướng này, Bộ chỉ huy Kiev sẽ tiếp tục cố gắng đẩy lùi lực lượng Moscow khỏi tuyến Kamenskoye - Stepovoye - Shcherbaki về phía Vasilyevka.

Do các vấn đề mang tính hệ thống theo hướng này gây ra bởi việc "báo cáo sai lệch" của quân đội Nga tại các khu vực dân cư, AFU có thể tìm cách khai thác thêm lợi thế. Điều này đặc biệt đúng khi khoảng cách giữa chiến tuyến thực tế và chiến tuyến được thể hiện trên bản đồ cản trở việc Bộ chỉ huy Moscow đánh giá rõ ràng tình hình và tính toán việc sử dụng các loại vũ khí mạnh.

Ukraine tuyên bố chặn đứng 195 cuộc tấn công của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 16/5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Từ đầu ngày, có 195 cuộc giao tranh xảy ra. Cụ thể, Nga thực hiện 23 cuộc tấn công ở hướng Pokrovsk, 17 cuộc ở hướng Huliaipole, và 16 cuộc giao tranh khác xảy ra ở hướng Slobozhansky và Kursk".

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Huliaipole và Dnieper.