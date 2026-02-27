2 nhân vật được ông Trump "chọn mặt gửi vàng" giúp giải quyết xung đột

Con rể ông Trump Jared Kushner (phải) và đặc phái viên Steve Witkoff (Ảnh: Reuters).

Ngày 26/2, họ phải xử lý 2 vấn đề hệ trọng này chỉ cách nhau vài giờ. Được cử tới Geneva, Thụy Sĩ, ông Kushner và ông Witkoff đã gặp các quan chức Iran tại tư dinh Đại sứ Oman nhằm tìm kiếm một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran và tránh kịch bản một cuộc tấn công quy mô lớn có thể xảy ra từ lực lượng Mỹ và Israel.

Vài giờ sau, họ di chuyển đến một khách sạn để họp kín với các quan chức Ukraine khi cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ 5.

Sau đó, họ tiếp tục tới khách sạn khác để gặp các phái viên của Nga và Ukraine ở các tầng riêng biệt, trước khi quay lại tư dinh Đại sứ Oman. Trong ngày 26/2, họ lên đường trở về Mỹ.

Chưa đầy một tuần trước đó, họ tham dự cuộc họp khai mạc của Hội đồng Hòa bình, cơ quan được thành lập sau thỏa thuận ngừng bắn mà họ góp phần đạt được nhằm chấm dứt giao tranh giữa Hamas và Israel tại Dải Gaza.

Nỗ lực gấp rút của 2 nhân vật trên nhằm hạ nhiệt các cuộc xung đột cho thấy rõ những căng thẳng trong chiến lược ngoại giao của ông Trump.

Việc ông triển khai 2 đặc phái viên để thúc đẩy hòa bình và bảo vệ lợi ích kinh tế của Mỹ, phản ánh xu hướng của ông Trump dựa vào các cộng sự thân cận cho những ưu tiên cấp bách nhất, thay vì bộ máy hành chính lớn của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn rủi ro nhất định.

Dù có năng lực và kinh nghiệm đến đâu, câu hỏi đặt ra là liệu ông Kushner và ông Witkoff có thể cùng lúc xử lý khối lượng công việc khổng lồ cùng lúc hay không.

“Chúng ta đang nói về 3 cuộc đàm phán, mỗi cuộc là cả một hệ thống chi tiết. Ngay cả khi mời được nhà đàm phán giỏi nhất trong lịch sử thì đây vẫn là nhiệm vụ vô cùng nặng nề", ông Aaron David Miller, chuyên gia cao cấp tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết hiệu quả làm việc của 2 nhân vật đã tự nói lên tất cả, và họ quản lý thời gian hiệu quả, đồng thời tách bạch từng vấn đề.

Theo quan chức này, nền tảng kinh doanh của họ hỗ trợ trong các cuộc thương lượng với lãnh đạo thế giới và họ cũng duy trì liên lạc chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia.

Ông Kushner nổi lên trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump khi đóng vai trò trung tâm trong việc đạt được Hiệp định Abraham nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao của một số nước khu vực với Israel.

Trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump, người con rể Kushner đã tham gia sâu vào các hoạt động, và tại sự kiện về Gaza ở thủ đô Washington tuần trước, ông Trump nói rằng ông dự định trao cho Kushner danh hiệu đặc phái viên, tương tự chức danh của ông Witkoff.

Ngày 26/2, các quan chức Ukraine đã đón tiếp bộ đôi này nhằm thúc đẩy việc thiết lập vòng đàm phán 3 bên tiếp theo với phía Nga vào đầu tháng 3.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/2, tiến trình đó nhằm mở đường cho một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bà Olga Stefanishyna, Đại sứ Ukraine tại Mỹ, nói với các phóng viên tuần này rằng Kiev “hài lòng và tự hào” khi làm việc với ông Witkoff và ông Kushner, nhấn mạnh tầm quan trọng của kênh liên lạc trực tiếp của họ với ông Trump.

Khoảng 3-4 tháng trước, “chúng tôi gặp gián đoạn trong chuỗi liên lạc ở nhiều cấp độ khác nhau và có những tín hiệu lẫn lộn từ cả hai phía, còn giờ đây mọi thứ đã được cấu trúc và thiết lập rõ ràng”, bà nói.

Ông Kurt Volker, người từng là đặc phái viên phụ trách đàm phán về Ukraine trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, cũng cho rằng khả năng “phát biểu với thẩm quyền” về mong muốn của ông Trump và trao đổi trực tiếp với ông là một điểm tích cực.