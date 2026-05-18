Binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn xung kích Bureviy (Ảnh minh họa: AFP).

Điểm nóng mới đang hình thành ở Donetsk

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) tiến hành đợt tấn công bằng UAV với quy mô kỷ lục nhằm vào lãnh thổ Nga trong 2 ngày 16-17/5 với sự tham gia của khoảng 1.500 chiếc. Mục tiêu chính là thủ đô Moscow và bán đảo Crimea.

Khoảnh khắc UAV Ukraine bị hệ thống phòng không Nga phá hủy khi đang bay về phía Moscow (Video: Telegram).

Quân đội Nga (RFAF) đáp trả bằng 287 UAV, tấn công các mục tiêu của Ukraine ở Odessa, Zaporizhia, Kharkov.

Trên thực địa, lực lượng Moscow đã chính thức giành quyền kiểm soát ngôi làng Borova thuộc vùng Kharkov, chiến thắng được xác nhận bằng video. Lữ đoàn cơ giới hạng nặng 129 AFU đang phản công.

Về phía Zaporizhia, binh sĩ Nga tiến gần Vasylivka, trong khi tại Konstantinovka, RFAF đã chiếm giữ 35% diện tích, hình thành một điểm nóng mới khiến AFU lo lắng.

Tính đến ngày 17/5, quân đội Nga được cho là đã kiểm soát khoảng 35% diện tích thành phố Konstantinovka (Ảnh: Military Summary).

Nga dồn lực quyết hạ gục Konstantinovka

Kênh Readovka công bố báo cáo tóm tắt tình hình chiến sự Nga - Ukraine từ ngày 11 đến 17/5.

Tuần qua đánh dấu sự trở lại của giao tranh tích cực sau 3 ngày ngừng bắn. Quân đội Nga đã đạt được thành công gần Konstantinovka, nơi các nhóm xung kích thuộc Tập đoàn quân số 8 RFAF tiến vào các khu chung cư. Trong khi đó, trên biên giới Donetsk - Dnipropetrovsk, Tập đoàn quân số 29 RFAF đã đẩy lùi các nỗ lực quy mô lớn của đối phương nhằm giành thế chủ động trên hai sườn cùng lúc.

Ở phía bắc tỉnh Kharkov, quân đội Nga đã chiếm được khu rừng Zalomny rộng lớn giữa sông Seversky Donets và sông Staritsa, mở đường vòng qua khu vực Liptsovsky, nơi kiểm soát các tuyến đường tiếp cận thành phố thủ phủ của vùng.

Nga đạt thành công mới ở Konstantinovka

Với việc nối lại giao tranh tích cực sau khi kết thúc lệnh ngừng bắn, lực lượng Moscow đã đạt được thành công gần Konstantinovka, chiếm giữ khoảng 35% diện tích thành phố.

Các nhóm xung kích tiên phong thuộc Tập đoàn quân số 8 RFAF đã xâm nhập chuỗi khu chung cư dọc đường Gromova trong những giờ đầu tiên sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Việc tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương qua các khu dân cư cao tầng vẫn tiếp tục.

Lính xung kích Nga cũng tăng cường hoạt động tại khu công nghiệp, bắt đầu di chuyển về phía các đơn vị bạn đang đột phá vào khu chung cư dọc đường Gromova. Mục tiêu là bao vây lực lượng Kiev ở các khu phố phía nam thành phố. Nếu thành công, tuyến phòng thủ của Ukraine tại Konstantinovka dọc bờ nam sông Kryvyi Torets sẽ bị phá vỡ.

Ở phía bắc, RFAF đang tích cực gây áp lực lên AFU gần làng Molocharka và hồ chứa Molocharka. Mục tiêu của họ là buộc nhóm đồn trú của đối phương bảo vệ nửa phía bắc Konstantinovka phải dàn trải lực lượng. Tình hình trong thành phố cũng như các khu vực xung quanh đang xấu đi nhanh chóng khiến Bộ chỉ huy Kiev lo lắng.

Trận chiến giành Konstantinovka đang trở nên ác liệt nhất: các nhóm xung kích Nga đã tiến dọc đường Gromova và cố gắng bắt tay với đơn vị bạn trong khu công nghiệp (Ảnh: Readovka).

Ukraine phản công ác liệt tại ngã ba Donetsk - Dnipropetrovsk

Cánh phải của Tập đoàn quân số 29 RFAF đã gặp phải những nỗ lực quy mô lớn của AFU nhằm giành thế chủ động trong cuộc giao tranh giữa sông Mokrye Yaly và sông Vovchya. Lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn, Bộ chỉ huy Kiev đã tập trung bộ binh xung kích gần các làng Aleksandrograd và Voskresenka, tiếp tục chuyển quân đến bờ tây sông Vovchya gần làng Iskra.

AFU từ khu vực Iskra đang cố gắng thâm nhập sâu vào vùng phòng thủ của Nga và củng cố vị trí tại làng Poddubnoye và khu vực xung quanh, dựa vào các công sự dã chiến đã bị bỏ hoang trước đó. Tuy nhiên, họ đang chịu tổn thất đáng kể và không thể thực hiện kế hoạch tác chiến của mình - UAV Nga đã giăng sẵn "tọa độ lửa", liên tục săn lùng bộ binh Ukraine.

Mục tiêu của phía Ukraine là bằng mọi giá phải đảm bảo một đường rút lui và một vị trí vững chắc trên bờ sông Mokrye Yaly, thiết lập quyền kiểm soát các làng Poddubne, Komar và Myrne. Trong khi đó, lực lượng xung kích AFU, từ tam giác các làng Aleksandrograd, Yanvarskoye và Voskresenka, phải chuyển sang các hoạt động tích cực ở phía đông.

Mục tiêu tổng thể của Bộ chỉ huy Kiev là thiết lập một tiền tuyến dọc theo sông Mokrye Yaly đến tận Velyka Novosyolka, tạo tiền đề cho việc giành lại Novopavlovka, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho sườn phía bắc của Cụm tác chiến phía Đông RFAF. Mục tiêu tiềm tàng quả thực rất tham vọng, nhưng khả năng thực tế của AFU không tương xứng.

Giao tranh ác liệt tại ngã ba Donetsk và Dmipropetrovsk, tập trung ở khu vực gạch chéo (Ảnh: Readovka).

Song song với các cuộc tấn công vào sườn phải, lực lượng Kiev cũng tăng cường các cuộc tấn công vào sườn trái của Tập đoàn quân số 29. Giao tranh dữ dội đang diễn ra gần các vị trí tiền tuyến của Nga tại các làng Vishnevoe, Verbovoye, Stepovoye, Berezovoye và Ternovoye.

Ukraine đang sử dụng chiến thuật bộ binh hạng nhẹ với sự tham gia của các phương tiện bánh hơi, đồng thời liên tục điều quân tiếp viện đến khu vực lân cận. Giao tranh ác liệt ở cự ly gần đang diễn ra tại các làng này.

Ukraine đang trông chờ vào việc nhanh chóng tràn ngập chiến trường bằng bộ binh, với hy vọng rằng "số lượng sẽ tạo nên sự khác biệt". Lực lượng Kiev đã thành công trong việc đảm bảo sự hội tụ của các nhóm xung kích với tiền tuyến, nhưng họ không thể áp đảo quân đội Nga.

Giờ đây, cục diện sẽ được quyết định bởi một công thức mà các yếu tố then chốt là huấn luyện bộ binh, tốc độ cơ động của lực lượng dự bị, tất nhiên, ưu thế về hỏa lực hạng nặng. Xét trên tất cả các chỉ số quan trọng, tình hình rõ ràng đang có lợi cho lực lượng Moscow.

Mục tiêu của AFU khi đột kích vào sườn trái là giành được không gian tác chiến trên thảo nguyên dọc theo bờ đông sông Yanchur, tiếp tục phá vỡ hậu cần của 2 Tập đoàn quân số 5 và 36 RFAF, phá vỡ kế hoạch của Bộ chỉ huy Cụm tác chiến phía Đông đối với khu vực phòng thủ Orekhov.

Để đạt được mục tiêu này, Kiev sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì, sau nhiều tháng cố gắng thực hiện kế hoạch của mình dựa trên cùng một logic: tiếp tục đưa bộ binh vào trận chiến với hy vọng đạt được kết quả.

Một số UAV Geran-2 của Nga đang tập kích mục tiêu Ukraine ở vùng Dnipropetrovsk (Video: Telegram).

Bước tiến đáng kể của Nga tại Kharkov

Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong giao tranh ở khu vực phía bắc Kharkov. Họ tiếp tục đẩy lùi đối phương khỏi bờ bắc sông Vovchya, phía đông Vovchansk. Binh sĩ Nga sau khi chiếm được Verkhnyaya Pisarevka cũng như phía nam ngôi làng, đã tiến đến sông Polnaya, điều này sẽ cho phép họ vượt qua mạng lưới các vị trí đóng quân kiên cố của Ukraine bao phủ rìa phía tây của một khu dân cư trọng điểm tập trung quanh làng Bely Kolodez.

Đây là trung tâm tiếp tế chính cho nhóm đồn trú Ukraine ở Vovchansk cũng như toàn bộ khu vực.

Lính xung kích Nga cũng đã thiết lập quyền kiểm soát trên các khu vực rộng lớn phía tây nam Staritsa, tiến đến làng Izbitskoye trên bờ bắc sông Staritsa. Kết quả là, một mũi nhọn tác chiến của RFAF đã được hình thành dưới dạng một khu rừng rộng lớn có tên Zalomny giữa sông Seversky Donets và sông Staritsa.

Theo các báo cáo chưa được xác nhận, một số nhóm trinh sát Nga đã thâm nhập vào khu rừng rậm từ hướng Staritsa; các đơn vị điều khiển UAV Ukraine hiện không còn ở đây. Do đó, quân đội Nga có mọi cơ hội để thiết lập vị trí, tập trung lực lượng và tiếp tục các hoạt động của mình.

Về phía nam Zalomnoye, Ukraine đã xây dựng một mạng lưới công sự trải dài từ làng Rubezhnoye dọc theo đường nông thôn S-210803. Đoạn gần Rubezhnoye là điểm yếu nhất trong toàn bộ tuyến phòng thủ. Bằng cách xuyên thủng tuyến phòng thủ của Lữ đoàn cơ giới độc lập 127 AFU tại đó, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF sẽ có thể thực hiện một cuộc tấn công bọc sườn, tạo tiền đề để xóa sổ khu vực phòng thủ Liptsovsk của đối phương.

Nếu chiếm được cụm đô thị Liptsovsk, quân đội Nga sẽ gây ra mối đe dọa trực tiếp cho Kharkov, buộc Kiev phải duy trì lực lượng đáng kể tại đó. Việc bao vây Zalomnoye là bàn đạp để đạt được mục tiêu quan trọng này.

Các mũi xung kích Nga liên tiếp giành chiến thắng cục bộ, "vùng đệm an ninh" ở Kharkov được mở rộng đáng kể (Ảnh: Readovka).

Tình hình tại khu vực Sumy

Các đơn vị Moscow đang mở rộng vùng kiểm soát dọc theo tuyến Kondrativka - Yunakovka. Lính xung kích đang tiến dọc theo quốc lộ N-07, đẩy lùi binh sĩ Ukraine khỏi các vị trí đã chiếm giữ trong các cuộc phản công cục bộ trước đó, theo kênh Rybar.

Vào tháng 4, lực lượng Kiev cố gắng nhưng không thành công trong việc giành lại quyền kiểm soát Andriivka hoặc chiếm trung tâm làng. Theo dữ liệu giám sát khách quan, cách đây một thời gian, lính xung kích Nga đã quét sạch các vị trí trong đống đổ nát của các tòa nhà, tái thiết lập vị trí trên xung quanh những ao hồ trong làng.

Trong khi đó, tại khu vực trung tâm, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trên các tuyến đường tiếp cận Korchakivka. Lực lượng Kiev duy trì sự hiện diện hạn chế trong khu rừng phía đông, nơi họ thường xuyên điều động các nhóm bộ binh nhỏ từ Nova Sich.

Sau khi khu vực Razboyne được giải tỏa gần đây, RFAF đã thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với các tuyến đường tiếp tế của đối phương băng qua sông Oleshnya, do đó, việc chiếm hoàn toàn khu vực Korchakivka có thể diễn ra trong những tuần tới.

Đồng thời, RFAF đang tiến về phía nam dọc theo đường cao tốc N-07, điều này cũng trở nên khả thi nhờ việc giải tỏa khu vực nói trên.

Tại Sumy, quân đội Nga đã đẩy lùi đối phương ra khỏi trung tâm Andriivka và tiến về phía nam dọc theo quốc lộ N-07 (Ảnh: Rybar).

Nga đẩy lùi Ukraine khỏi bờ trái sông Oskol

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, các báo cáo được xác nhận bằng hình ảnh về sự tiến công của quân đội Nga đã xuất hiện từ khu vực Borova. Trước đó, đã có một "khoảng lặng thông tin" ở khu vực này, không có thay đổi đáng kể nào về cấu hình mặt trận được báo cáo, kênh Rybar cho hay.

Tuy nhiên, cách đây một thời gian, một video xuất hiện trên mạng cho thấy các chiến binh Nga đã giải tỏa một chuỗi cứ điểm ở vành ngoài, đang tiến vào Borova. Vùng ngoại ô phía đông thị trấn đang nằm dưới sự kiểm soát vững chắc của RFAF, các nhóm xung kích tiên phong đang dần tiến về trung tâm thị trấn.

Trong khi đó, đã có những báo cáo về việc Borova được giải tỏa hoàn toàn, nhưng việc xác nhận chỉ có thể thực hiện được khi có thêm các đoạn phim khách quan. Trong trường hợp này, có thể nói đến việc chia cắt trên thực tế nhóm lực lượng Kiev ở một đoạn khác của bờ trái sông Oskol.

Quân đội Nga được cho là đã chiếm Borova, một thị trấn quan trọng thuộc vùng Kharkov (Ảnh: Rybar).

Với cấu hình tiền tuyến này, các tuyến đường tiếp tế của AFU ở khu vực Boguslavka sẽ nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Moscow, qua đó cắt đứt các đơn vị Kiev trong làng khỏi lực lượng dự bị và hoàn thành việc giải tỏa khu dân cư trong tương lai gần.

Sau đó, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Tây sẽ có thể giải phóng thêm lực lượng dự bị để loại bỏ cứ điểm lớn nằm ở phía nam giữa Borova và Korovy Yar, nơi Ukraine đã xây dựng nhiều công sự trong những năm qua.

Việc xóa sổ cứ điểm kiên cố này sẽ đòi hỏi Nga phải chuẩn bị nguồn lực đáng kể và công tác khắc phục những sai lầm tích lũy do báo cáo sai lệch, nhưng kết quả là, tất cả các đơn vị Kiev tại đầu cầu lớn cuối cùng ở bờ trái sông sẽ có nguy cơ bị mắc kẹt trong "tọa độ lửa".

Ukraine công bố thống kê thương vong mới nhất của Nga

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 17/5, Nga đã mất khoảng 1.348.790 binh sĩ ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện vào ngày 24/2/2022. Con số này bao gồm 1.170 thương vong mà lực lượng Moscow phải gánh chịu trong 24 giờ qua.

Theo báo cáo, Nga cũng đã mất 11.938 xe tăng, 24.578 xe bọc thép chiến đấu, 97.118 xe và xe bồn nhiên liệu, 42.215 khẩu pháo, 1.790 tổ hợp pháo phản lực đa nòng, 1.384 tổ hợp phòng không, 436 máy bay, 352 trực thăng, 295.454 UAV, 1.410 robot mặt đất, 4.628 tên lửa hành trình, 33 tàu chiến và tàu thuyền, 2 tàu ngầm.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine không tiết lộ tổn thất của mình, viện dẫn lý do bí mật chiến dịch.

Báo cáo của các viện nghiên cứu độc lập phương Tây đều nhất trí rằng thương vong của Nga vượt xa tổn thất của Ukraine, với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington ước tính tỷ lệ này là "khoảng 2,5:1 hoặc 2:1".

Một báo cáo của CSIS vào tháng 1 cho biết Ukraine có thể đã chịu tổn thất từ ​​500.000 đến 600.000 người từ tháng 2/2022 đến tháng 12/2025, trong đó khoảng 100.000 đến 140.000 người được cho là thiệt mạng trong chiến đấu (KIA).