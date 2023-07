Nga tuyên bố đẩy lùi 13 đợt tấn công, Ukraine quyết không lùi bước

Binh sỹ Ukraine tuần tra tại thành phố Kramatorsk ở vùng Donetsk (Ảnh: AFP).

Nga đẩy lùi 13 đợt tấn công của Ukraine ở các mặt trận

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine tiếp tục nỗ lực tấn công tại 3 mặt trận chính là Donetsk, Krasny Liman và Nam Donetsk.

Trên hướng Donetsk, Nga đã đẩy lùi 9 đợt tấn công của Ukraine gần Nevelskoye, Pervomayskoye, Severnoye, Spornoye và phía tây bắc Kleshcheevka thuộc Donetsk.

Các khu vực tập trung nhân lực và vũ khí trang bị của Ukraine đã bị tấn công gần Spornoye, Avdeevka, Mayorskoye, Vesyoloye, Kurdyumovka và Krasnogorovka.

Trong ngày, Ukraine đã mất 250 quân nhân , một xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe cơ giới, 2 xe bán tải, một pháo tự hành Krab, một lựu pháo D-20, cũng như một radar phản pháo AN/TPQ-50.

Tại Krasny Liman, quân Nga, được sự yểm trợ của không quân và pháo binh, đã đẩy lùi 3 đợt tấn công của Ukraine gần Chervonaya Dibrova và Karmazinovka ở Lugansk.

Ukraine bị tổn thất đáng kể gần Nevskoye, Chervonaya Dibrova, tại Lugansk, Serebryanka và Terny thuộc Donetsk.

Thiệt hại của Ukraine lên tới 105 quân nhân bị thương vong, 2 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, pháo tự hành Akatsiya và Gvozdika, cũng như lựu pháo D-20 và D-30 bị phá hủy.

Ở Krasny Liman, nhóm lực lượng Vostok đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine gần Rovnopol thuộc Donetsk.

Ở hướng Zaporizhia, các hệ thống hàng không, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng đã tiến hành tấn công vào lực lượng Ukraine gần Rabotino.

Ukraine đã mất tới 90 binh sĩ, 4 xe tăng, 15 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe bán tải, một lựu pháo FH-70 do Anh sản xuất, cũng như 2 pháo D-20 và 2 Msta-B.

Ở hướng Kupyansk, cụm Lực lượng Zapad đã gây thiệt hại cho các cụm nhân lực và khí tài của Ukraine gần Sinkovka, Timkovka, Novomlynsk, Kislovka, Olshana, Kotlyarovka, Krasnoye Pervoye, vùng Kharkov và Stelmakhovka ở Lugansk.

Tổn thất của Ukraine là hơn 20 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, lựu pháo Msta-B và D-20, và một trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất.

Tại mặt trận Kherson, hơn 50 quân nhân Ukraine thương vong, 6 xe cơ giới và một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất bị phá hủy.

Quân đội Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh: RIA Nóvosti).

Nga đã vô hiệu hóa 2 sở chỉ huy của các lữ đoàn cơ giới 24 và 65 Ukraine gần Toretsk ở Donetsk và Orekhov thuộc vùng Zaporizhia, cũng như 75 đơn vị pháo binh của Ukraine tại các trận địa, cùng nhiều nhân lực và khí tài quân sự khác ở 95 khu vực.

Phòng không đã bắn rơi 2 máy bay Su-25 Ukraine, đánh chặn thành công 3 quả tên lửa hành trình Storm Shadow và một quả đạn HIMARS.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022, Nga đã phá hủy của Ukraine 455 máy bay và 241 trực thăng, 4.966 UAV, 426 hệ thống tên lửa phòng không, 10.649 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.137 pháo phản lực, 5.413 khẩu pháo cối, cũng như 11.592 phương tiện quân sự đặc chủng.

Ukraine tập kích sở chỉ huy Nga ở Berdiansk

Trong khi đó, tại thành phố Berdiansk, đông nam Ukraine, các lực lượng của Kiev đã tập kích sở chỉ huy của Nga.

Pravda dẫn thông báo của cơ quan quân quản thành phố Berdiansk cho biết: "Đã có một cuộc tấn công vào khách sạn Duna, nơi đặt sở chỉ huy quân sự của Nga tại khu vực". Chính quyền thành phố báo cáo rằng tòa nhà gần như đã sụp đổ hoàn toàn.

Ukraine được cho là đã dùng nhiều tên lửa hành trình tấm xa Storm Shadow để tiến hành cuộc tập kích đồng thời vào một số mục tiêu ở thành phố này. Hiện công tác cứu hộ cứu nạn đang tiến hành khẩn chương, chưa có báo cáo cụ thể về thương vong.

Ukraine giành lại khoảng 253km2 diện tích

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ước tính rằng, sau 5 tuần phản công kể từ ngày 4/6, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã giành lại 253km2 lãnh thổ, so với 282km2 Nga kiểm soát được từ đầu năm đến nay.

Như vậy, trong 5 tuần, các lực lượng Ukraine đã giành lại diện tích lãnh thổ gần bằng quân đội Nga kiểm soát trong 6 tháng.

Chiến sự Ukraine vẫn tiếp tục căng thẳng (Ảnh: The New York Times).

Bộ Quốc phòng Nga công bố chi tiết thiệt hại của Ukraine trong phản công

Theo hãng tin Tass, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết: "Tổn thất của Ukraine bắt đầu từ ngày 4/6 đã lên tới hơn 26.000 quân nhân và 3.000 thiết bị quân sự".

Về xe tăng thiết giáp, Nga đã phá hủy tổng cộng 1.244 xe tăng và các xe bọc thép khác, 17 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 5 xe tăng AMX do Pháp sản xuất và 12 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất.

Về phòng không không quân, đã phá hủy 21 máy bay, 5 trực thăng. Ngoài ra, các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 176 tên lửa HIMARS, 27 tên lửa hành trình Storm Shadow phóng từ trên không, và 483 máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng sẽ tiếp tục dùng vũ khí có độ chính xác cao để tấn công các vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine, qua đó làm giảm năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định, trong trường hợp Mỹ chuyển giao bom, đạn chùm cho Ukraine, Nga sẽ bắt đầu sử dụng loại vũ khí tương tự để chống lại Lực lượng vũ trang Ukraine. Hiện tại, Nga không sử dụng chúng. Nga có quá đủ đạn dược như vậy.

Hiện Ukraine chưa lên tiếng về thiệt hại mà ông Shoigu cung cấp.

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Tại khu vực Svatovo, lữ đoàn cơ giới xung kích 21 Nga, với sự hỗ trợ của pháo binh và không quân lục quân, đã kiểm soát một điểm cao trong khu vực Balka Zhuravka, sau đó bắt đầu củng cố vị trí. Lực lượng Ukraine phản kích nhưng không thành công, đồng thời mất 2 xe tăng và 3 xe chiến đấu bộ binh.

Ở phía nam, tại khu vực mỏm Torsky, dường như quân Nga đã đột nhập vào làng, giao tranh ác liệt. Tuy nhiên, không có dữ liệu cụ thể hơn về tình hình trong làng vào lúc này.

Trong rừng Serebryansk, Ukraine đã phát động 5 cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng hỗn hợp của quân đội Nga ở phía tây nam Dibrova, nhưng bị đẩy lùi.

Tuy nhiên, ở phía tây, trong khu rừng do Ukraine kiểm soát, công binh đang xây dựng các trận địa mới kiên cố để ngăn lực lượng Nga tấn công vào khu vực này.

Chiến sự Ukraine tại khu vực Svatovo (Ảnh: Rybar).

Ở hướng Soledar, sau nhiều ngày phòng thủ tích cực gần Kleshcheevka, quân Nga đã mở một cuộc phản công. Theo VerumReactor, ở phía nam của ngôi làng, lực lượng Nga đã bất ngờ tấn công một toán lính Ukraine và bắt giữ ít nhất bảy người.

Ở phía tây và tây bắc Kleshcheevka, Nga đã đánh bật các đội hình của tiểu đoàn 3 Ukraine khỏi vùng ngoại ô của khu định cư, dọn sạch các điểm cao chiến thuật quan trọng.

Ở sườn phía bắc của hướng Bakhmut, các phân đội tấn công của lữ đoàn thiết giáp 57 Ukraine đã đột phá đến vùng ngoại ô Berkhovka tuy nhiên sau đó bị pháo binh Nga bắn cấp tập và tiếp đên sư đoàn Dù 98 Nga đã đánh bật lực lượng đối phương.

Ở hướng Donetsk, quân đội Nga giữ quyền kiểm soát một phần tuyến đường tiếp tế cho nhóm quân Ukraine ở Avdiivka. Tất cả các nỗ lực của Ukraine nhằm thay đổi tình hình đều bị áp chế thành công bởi hỏa lực pháo binh tập trung và vũ khí nhỏ.

Chiến sự Ukraine trên hướng hướng Soledar

Trên mỏm Vriemevsk, Ukraine đã chuyển lực lượng thủy quân lục chiến lữ đoàn 36 đến khu vực phía bắc Priyutnoe và đang đào công sự trong vành đai rừng.

Sự xuất hiện của lính thủy đánh bộ cho thấy Ukraine có thể đã giành được chỗ đứng tại Balka.

Ở phía đông, các Lữ đoàn 31 và 36 Ukraine đã tiến hành đổ bộ ở phía bên kia của Grusheva Balka. Lữ đoàn thủy quân lục chiến 35 cũng đến đó để bảo vệ địa điểm. Pháo binh Nga đang hoạt động nhằm vào những đơn vị Ukraine đã được triển khai.

Không có thông tin chính xác về cấu hình của mặt trận, nhưng rất có thể Nga đã chiếm các tuyến phòng thủ ở phía bắc Priyutnoye, song song với Grusheva để tránh đòn đánh vào sườn từ Levadnoye.

Hiện các nhóm công binh Ukraine đang củng cố công sự cho các vị trí ở phía bắc Priyutnoye, với sự tập trung lực lượng xung quanh khu vực này nên dường như đây sẽ là hướng tấn công chính của Ukraine trong vài ngày tới.

Chiến sự Ukraine trên mỏm Vriemevsk (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Zaporizhia, trong hai ngày qua, lữ đoàn 47 Ukraine đã tấn công các vị trí của Nga ở phía đông bắc Rabotino và kiểm soát một số vị trí ở ngoại ô làng nhưng sau đó bị quân Nga chặn đánh quyết liệt.

Hiện Nga đang chiếm lại các vị trí đã mất. Theo một số báo cáo, Lực lượng vũ trang Ukraine thực tế đã bị đánh bật khỏi các trận địa bị chiếm giữ.