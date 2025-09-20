Nga công phá trận địa khốc liệt nhất, Ukraine tung hỏa lực giữ phòng tuyến

Lực lượng Ukraine khai hỏa về phía lực lượng Nga ở Donetsk vào ngày 18/9 (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu vào tối 19/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cuộc phản công của quân đội Ukraine đã làm gián đoạn kế hoạch của Nga trong mục tiêu lâu dài của họ là kiểm soát trung tâm hậu cần Pokrovsk ở miền Đông Ukraine.

"Đã có báo cáo từ quân đội và tổng tư lệnh. Chúng ta đang tiếp tục các hoạt động phản công trên mặt trận Donetsk. Khu vực Pokrovsk, khu vực Dobropillia - đây là một trong những hướng quan trọng nhất của quân đội Nga trong cuộc tấn công của họ, và họ đã không thể phát động một cuộc tấn công toàn diện ở đó”, ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine đang gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Nga tại mặt trận này.

“Quân đội của chúng ta đang đẩy lùi lực lượng của họ. Nga đã chịu tổn thất đáng kể, và “quỹ trao đổi” cho đất nước chúng ta đã được bổ sung đáng kể - mỗi ngày lại có thêm nhiều tù binh Nga bị bắt giữ”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi thông báo trên Telegram rằng lực lượng Ukraine đã tiến từ 3 đến 7km qua các tuyến phòng thủ của Nga.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết lực lượng Ukraine đang giữ vững vị trí của mình xung quanh Kupiansk - một khu vực thuộc vùng Kharkov, đông bắc Ukraine, nơi đã bị Nga tấn công trong nhiều tháng.

"Ukraine cũng sẽ tiến hành các cuộc tấn công thọc sâu mới để đáp trả những gì Nga đang làm", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Vào ngày 18/9, Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã giành lại 7 khu định cư và 160km2 xung quanh Pokrovsk và Dobropillia kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Ukraine tuyên bố 9 khu định cư khác đã được cũng được giành lại khỏi kiểm soát của lực lượng Nga.

Cục diện chiến tuyến ở Ukraine (Ảnh: Sky News).

Mặt trận Donetsk, khu vực Nga đang kiểm soát một phần một phần nhưng Moscow muốn Kiev từ bỏ trước khi có bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, vẫn là nơi diễn ra giao tranh khốc liệt nhất.

Bộ Quốc phòng Nga tuần này xác nhận lực lượng của họ đã giành được thêm hai địa điểm nữa - Muravka, phía tây nam Pokrovsk, và Novoivanivka, xa hơn về phía tây nam ở vùng Zaporizhia.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố Muravka là một trong số nhiều khu định cư mà lực lượng của họ đã ngăn chặn được 87 cuộc tấn công gần Pokrovsk. Thành phố Pokrovsk là một trung tâm đường bộ và đường sắt quan trọng, được coi là “cửa ngõ vào Donetsk”.

Việc Ukraine mất đi Pokrovsk có thể đặt các khu vực khác vào tình thế nguy hiểm, vì đây vẫn là những thành trì chủ chốt của phòng thủ Ukraine.

Một quan chức cấp cao tại vùng Donetsk do Moscow kiểm soát nói với hãng thông tấn TASS của Nga rằng, lực lượng Nga hiện đã kiểm soát hiệu quả tất cả các tuyến đường và hoạt động hậu cần khác xung quanh Pokrovsk.

Tại Kupiansk, một đầu mối giao thông quan trọng của vùng Kharkov, quân đội Nga đang tìm cách gây sức ép lên tuyến phòng thủ của Ukraine.

Ngày 19/9, Quân đoàn Lục quân số 10 thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine báo cáo rằng tình hình trên mặt trận Kupiansk vẫn căng thẳng. Lực lượng Nga đang nhắm đến việc kiểm soát thành phố Kupiansk và đã tập trung lực lượng gần 2 làng Radkivka và Holubivka. Ukraine cho biết Nga đang hoạt động theo những nhóm tấn công nhỏ tại mặt trận này.

Trước đó, ngày 13/9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố lực lượng Ukraine đang kiểm soát tình hình ở Kupiansk, các khu vực xung quanh và một đường ống quan trọng mà quân đội Nga có thể đã cố gắng sử dụng để xâm nhập thành phố.