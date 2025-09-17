Binh sĩ Ukraine ngoài mặt trận (Ảnh minh hoạ: AFP).

Lực lượng Nga luồn sâu vào Pokrovsk đang chiến đấu ra sao?

Lực lượng trinh sát - đặc nhiệm Nga xâm nhập vào khu vực phía nam thành phố Pokrovsk, đang phải đối mặt với trận chiến ác liệt.

Lữ đoàn Đặc nhiệm 425 của Quân đội Ukraine (AFU) đã tiến vào khu vực phía nam Pokrovsk và đang giao chiến ác liệt với biệt kích Nga ở trung tâm thành phố.

Ban đầu, quân đội Nga (RFAF) đã gây bất ngờ lớn khi lực lượng trinh sát - đặc nhiệm luồn sâu và cả lính bộ binh đã trực tiếp và toàn diện xâm nhập vào vùng lõi đô thị. Lúc đó, gần như không có đơn vị Kiev nào phòng thủ bên trong thành phố.

Lực lượng chủ lực của AFU đóng quân ở các vị trí vòng ngoài, giữ vững phòng tuyến và sẵn sàng chiến đấu sâu phía sau Pokrovsk. Việc biệt kích Nga bất ngờ xuất hiện tại trung tâm thành phố đã khiến phía Ukraine hoàn toàn bất ngờ. Binh sĩ Nga nhanh chóng giành quyền kiểm soát nhiều vị trí ở phía nam, thậm chí còn tiến vào khu vực trung tâm và nhà ga.

Chiến thuật kết hợp "trong đánh ra, ngoài đánh vào", được cho là phương án tối ưu để Nga nhanh chóng chiếm được Pokrovsk. Vào thời điểm đó, nhiều người tin rằng RFAF sẽ chiếm được thành phố trong tháng 8, nhưng "gió đã đổi chiều".

Có thể nói chiến dịch đột kích của RFAF vào Pokrovsk lúc đầu được tiến hành thuận lợi, khi lực lượng thọc sâu thực sự hoàn thành nhiệm vụ và xâm nhập thành công vào khu vực nội đô. Các đơn vị biệt kích tinh nhuệ của Lữ đoàn 72 mang tên Chernykh Zaporozhets RFAF, đã bí mật tiến vào thành phố qua hướng làng Troyanda, từ khu vực mỏ Shevchenko.

Tại đây, đạn dược và vật tư được vận chuyển bằng UAV 4 trục loại lớn, và lực lượng tiến vào thành phố qua Công viên Jubilee dễ dàng. Lúc này, Lữ đoàn 155 AFU bảo vệ thành phố, chỉ là một đơn vị chiến đấu hạng ba.

Nhưng sau đó, lực lượng Moscow bị phân tán hoàn toàn, mỗi nhóm tác chiến có 3 hoặc 4 người, ẩn nấp ban ngày và hoạt động ban đêm. Họ chiếm giữ các điểm cao, thực hiện gài mìn và phục kích, xâm nhập đến tận nhà ga xe lửa ở trung tâm Pokrovsk.

Tuy nhiên, vấn đề đã nảy sinh, khi lực lượng chủ lực Nga ở bên ngoài thành phố không thể xuyên thủng qua tuyến phòng thủ của AFU ở phía nam Pokrovsk trong 2 tuần liên tiếp khiến quân tiếp viện không thể vào được trung tâm.

Do vậy, giữa lúc các binh sĩ thuộc mũi thọc sâu ngày càng cạn kiệt đạn dược và hậu cần thì AFU tung Lữ đoàn đặc nhiệm tinh nhuệ 425 đến phía nam Pokrovsk, tập trung vào việc bao vây lực lượng biệt kích Nga đã xâm nhập vào thành phố.

Lữ đoàn 425 trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Ukraine, được trang bị xe tăng Leopard 1A5 của Đức và xe bọc thép M1117 của Mỹ. Đây được coi là đơn vị tinh nhuệ, trung thành và nổi tiếng với tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong những trận đánh cam go.

Khi tiếp cận địa bàn, họ đã phong tỏa đường Taburna và đường Privorna, ngăn không có đối phương tiếp tục đột nhập. Do vậy biệt kích Nga bị mắc kẹt, có thể phải đối mặt với trận chiến bi thảm cuối cùng. Trước khi hết đạn, họ phải ẩn náu trong các đường ngầm và chờ thời cơ; hoặc RFAF tổ chức đột phá mở toang cửa khu vực phía nam Pokrovsk, để lực lượng dự bị tràn vào thành phố.

May mắn cho các binh sĩ Nga, theo kênh VoenkorKotenok, trong ngày 16/9, các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra tại khu vực tập trung Pokrovsk - Mirnograd (Nga gọi là Krasnoarmeysk - Dimitrov). Điều đó đồng nghĩa rằng lực lượng tăng cường của RFAF đã bằng cách nào đó đột nhập vào nội đô.

Như vậy, qua những diễn biến mới nhất cho thấy, quá trình tấn công vào thành phố của Nga có thành công nhất định nhưng không thực sự bền vững. Đã có lúc họ phải rút lui do bị AFU phản đòn quyết liệt và giờ đây RFAF lại tìm cách luồn sâu một lần nữa. Thế trận giằng co, không bên nào chiếm được ưu thế áp đảo.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 16/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, thọc sâu vào trung tâm thành phố tại những khu vực màu hồng (Ảnh: Z-committee).

Trọng tâm của Pokrovsk vẫn là thị trấn chiến lược Rodinske

Chìa khóa của chiến dịch tấn công và phòng thủ Pokrovsk hiện nằm ở thị trấn chiến lược Rodinske. Nếu RFAF chiếm được thị trấn nhỏ phía bắc thành phố này, thì tuyến đường tiếp tế hậu cần chính của AFU vào khu vực trung tâm sẽ bị cắt đứt hoàn toàn.

Lực lượng của AFU chiến đấu tại thị trấn Rodinske, bao gồm Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 14, một phần của Quân đoàn Azov số 1, đang kiên cường chống trả.

Tập đoàn quân số 51 RFAF đã tiến vào thị trấn, các trận đánh trên đường phố diễn ra giữa phía Nga gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 9 và 110, với Lữ đoàn bộ binh cơ giới 14 và Lữ đoàn xung kích số 210 thuộc Quân đoàn 1 AFU.

Hiện RFAF đã chiếm được phần phía bắc thị trấn Rodinske với chủ yếu là nhà thấp tầng. Trong khi AFU chủ yếu tập trung ở phần phía nam, nơi hình thành tuyến phòng thủ, gồm hàng chục tòa nhà chung cư, được xây dựng từ thời Liên Xô. Lực lượng Moscow muốn vượt qua được khu vực này, chắc chắn họ phải sử dụng bom hạng nặng.

Một khi Rodinske thất thủ, việc hạ gục Pokrovsk chỉ còn là vấn đề thời gian. Có thể RFAF sẽ chiếm được thành phố trước khi chiến dịch mùa hè kết thúc, bằng không AFU có thể cầm cự đến cuối năm. “Chìa khóa mở cổng" nằm ở đây.

Theo bản tin chiến trường mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, giao tranh đang leo thang ở khu vực Dobropilye, phía bắc Pokrovsk. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 132, Lữ đoàn bộ binh cơ giới Slavyansk 1, Tiểu đoàn Trinh sát Spartak 80 và biệt đội UAV Airnomad của RFAF đang tham chiến tại khu vực này.

Hiện 4 khu vực chiến đấu chính đã được hình thành trên chiến trường Pokrovsk bao gồm: khu vực phía nam thành phố, nội đô, thị trấn Rodinske ở phía bắc Pokrovsk và khu vực gần Dobropilye ở phía đông bắc Pokrovsk.

Với tương quan lực lượng gồm 160.000 binh sĩ Nga và ít nhất 80.000 lính Ukraine đã tạo nên một trận quyết chiến chiến lược tại mặt trận Pokrovsk. Chiến tuyến hiện tại của Ukraine thực sự có thể được mô tả là "thủng lỗ chỗ" ở mọi phía, càng tung nhiều quân tiếp viện vào Pokrovsk, quân số của họ trên các mặt trận khác càng giảm đi.

Thành phố Pokrovsk tạm thời Kiev vẫn giữ được, nhưng việc rút quân khỏi các mặt trận khác để tăng viện về đây, đã dẫn đến việc mất Kamyanske trên hướng Zaporizhia.

Nên nhớ Kamyanske từng là căn cứ tiền phương cho cuộc phản công mùa hè năm 2023 của AFU. Giờ đây, nó đã trở thành căn cứ tiền phương của RFAF, và là đầu cầu để quân đội Nga tấn công vào thành phố Zaporizhia.