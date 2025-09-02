Nga - Trung Quốc đồng ý xây dựng siêu dự án đường ống khí đốt mới

Nga và Trung Quốc đang gia tăng quan hệ hợp tác về năng lượng (Ảnh: Reuters).

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã đồng ý tăng nguồn cung khí đốt cho Trung Quốc qua một đường ống hiện có và đã ký một bản ghi nhớ về việc xây dựng đường ống khí khổng lồ Power of Siberia 2 (Sức mạnh Siberia 2).

Động thái này diễn ra khi Nga đang mở rộng quan hệ hợp tác năng lượng với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất, sau khi mất thị phần ở châu Âu do các lệnh trừng phạt của phương Tây hơn 3 năm qua.

Alexei Miller, Giám đốc điều hành Gazprom, cho biết 2 nước đã có một thỏa thuận để tăng nguồn cung qua đường ống Power of Siberia (Sức mạnh Siberia) hiện tại, nối từ Đông Siberia tới Trung Quốc, lên 44 tỷ m³/năm từ mức 38 tỷ m³.

Nga và Trung Quốc cũng đã đồng ý xây dựng đường ống Sức mạnh Siberia 2, có khả năng cung cấp 50 tỷ m³/năm cho Trung Quốc qua Mông Cổ, dẫn khí từ các mỏ Bovanenkovo và Kharasavey ở bán đảo Yamal, theo ông Miller.

"Ngày hôm nay, một bản ghi nhớ ràng buộc pháp lý đã được ký về việc xây dựng đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia 2 và đường ống dẫn khí quá cảnh Soyuz Vostok qua Mông Cổ", ông Miller nói.

Ông Miller cho biết giá khí cung cấp cho Trung Quốc thấp hơn so với mức Nga bán cho châu Âu do khoảng cách và địa hình đường ống phải đi qua, đồng thời cho biết Sức mạnh Siberia 2 sẽ là dự án khí đốt lớn nhất và sử dụng ngân sách nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, chưa rõ bên nào sẽ xây dựng đường ống và tổng mức đầu tư cuối cùng chưa được công bố.

Sơ đồ hệ thống đường ống khí đốt "Sức mạnh Siberia" và "Sức mạnh Siberia 2" (Ảnh: AFP).

Phát biểu sau cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tại Bắc Kinh, ông Miller nói rằng giá khí vận chuyển qua tuyến Sức mạnh Siberia 2 sẽ được đàm phán riêng.

Hãng Xinhua cũng đưa tin rằng hai nguyên thủ quốc gia đã có cuộc thảo luận chuyên sâu và ký hơn 20 văn kiện hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng.

Theo Điện Kremlin, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, đồng thời cũng là khách hàng mua dầu thô và khí đốt lớn nhất, mua than lớn thứ 2 và mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ 3 của Nga.

Gazprom đang cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc qua đường ống Sức mạnh Siberia dài 3.000km, theo hợp đồng 30 năm trị giá 400 tỷ USD, bắt đầu từ cuối năm 2019.

Năm 2024, xuất khẩu đạt khoảng 31 tỷ m³. Dự kiến nguồn cung sẽ đạt công suất thiết kế 38 tỷ m³ trong năm nay.

Vào tháng 2/2022, Trung Quốc cũng đồng ý mua tối đa 10 tỷ m³ khí mỗi năm vào khoảng 2026-2027 qua một đường ống từ đảo Sakhalin ở Viễn Đông Nga.

Ông Miller cho biết một thỏa thuận đã đạt được để tăng nguồn cung khí qua tuyến Viễn Đông lên 12 tỷ m³ từ mức 10 tỷ m³.