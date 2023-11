Nga trình làng UAV cảm tử mới: Phiên bản giá rẻ của "sát thủ" Lancet

Một chiếc UAV Scalpel (Ảnh: Cục thiết kế Vostok).

TASS ngày 18/11 đưa tin, các đơn vị quân đội Nga bắt đầu sử dụng UAV Scalpel trong khu vực tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Chúng tôi đã bắt đầu sản xuất Scalpel ở quy mô nhỏ. Hiện tại, 20 chiếc được sản xuất hàng tháng. Nếu cần thiết, quy mô sản xuất có thể được mở rộng đáng kể. Hiện tại, một lô Scalpel với số lượng 15 sản phẩm đã được chuyển đến khu vực chiến sự", nhà sản xuất máy bay không người lái Scalpel, Cục thiết kế Vostok, cho biết.

Các quân nhân Nga đã đánh giá cao tính năng của UAV mới. "Các nhận định từ phi công chủ yếu là tích cực: thiết bị được kiểm soát tốt, chính xác, ổn định khi bay và dễ nhằm mục tiêu. UAV cũng được đánh giá là có quá trình chuẩn bị tác chiến đơn giản", Cục thiết kế Vostok cho biết.

Scalpel được xem là phiên bản rẻ hơn của máy bay không người lái tự sát nổi tiếng Lancet do công ty ZALA thuộc tập đoàn Kalashnikov sản xuất. Cục thiết kế Vostok thừa nhận rằng, Scalpel chưa thể so sánh với Lancet ở một số tính năng nhưng điều này có thể hiểu được, do giá thành của Scalpel rẻ hơn đáng kể.

Mỗi chiếc Scalpel có giá khoảng 3.300 USD, bằng khoảng 1/10 giá thành của Lancet. Tầm hoạt động của Scalpel lên tới 40km, tốc độ bay tối đa 120km/h, tải trọng lên tới 5kg và trọng lượng cất cánh 10,5kg.

"UAV sẽ có mức giá phải chăng. Một số linh kiện của thiết bị được sản xuất ở nước ngoài, nhưng phần lớn là sản phẩm của Nga. UAV này nổi bật bởi kích thước nhỏ gọn phù hợp với trọng lượng tải trọng, hiệu suất sử dụng năng lượng tối đa cũng như dễ sản xuất và vận hành", nhà phát triển Scalpel cho biết.

Sự xuất hiện của Scalpel được kỳ vọng sẽ làm gia tăng năng lực quân sự của Nga trong thời gian tới tại một cuộc xung đột mà UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng. Trước đó, Nga đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu Lancet, viện dẫn nhu cầu nội địa tăng mạnh.

