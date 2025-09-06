Nga hiện triển khai 700.000 binh sĩ ở Ukraine?

Binh sĩ Nga ở Zaporizhia (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR), Andrii Yusov, ngày 5/9 cho biết hiện có gần 700.000 binh sĩ Nga được triển khai tại Ukraine, bao gồm lực lượng Vệ binh Quốc gia, đặc nhiệm và các đơn vị hậu cần.

“Phần lớn được triển khai ở tỉnh Donetsk, điều đó cho thấy ưu tiên của Nga”, ông Yusov nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Ukraine Novyny.Live.

Quân đội Ukraine có gần 900.000 quân nhân trên khắp cả nước, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng 1 cho biết Nga vẫn duy trì lợi thế về quân số ở một số khu vực tiền tuyến nhờ tập trung lực lượng.

Theo ước tính của ông Zelensky, khi đó, lực lượng Nga tại Ukraine có khoảng 600.000 quân. Nga vẫn liên tục bù đắp tổn thất bằng các binh sĩ hợp đồng mới, trong khi Kiev ngày càng đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.

Moscow cũng đã nhận được lực lượng hỗ trợ từ Triều Tiên, với hàng nghìn lính dự kiến tới sau đợt đầu tiên gồm 11.000-12.000 binh sĩ được triển khai tại tỉnh Kursk (Nga) cuối năm 2024.

Lực lượng Triều Tiên đã giúp Nga ngăn chặn một cuộc đột kích của Ukraine vào vùng biên giới Nga.

Khi được hỏi liệu binh sĩ Triều Tiên có trực tiếp tác chiến trên lãnh thổ Ukraine hay chưa, ông Yusov cho biết lực lượng này hiện vẫn ở Nga.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề lễ diễu binh tại Bắc Kinh (Trung Quốc), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 3/9 tuyên bố sẽ làm “mọi thứ có thể” để hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine.

“Nếu có bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm để giúp Nga, chúng tôi chắc chắn sẽ làm và coi đó là nghĩa vụ anh em, làm mọi thứ có thể để hỗ trợ Nga”, ông nói.