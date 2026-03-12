Nga tính tiêm miễn phí vaccine ung thư cho người dân (Ảnh minh họa: Getty).

Những loại thuốc này, do các phòng thí nghiệm và viện nghiên cứu do nhà nước tài trợ phát triển, đã được Bộ Y tế Nga phê duyệt vào năm ngoái.

Một trong các vaccine, Oncopept, là phương pháp điều trị dựa trên peptide được thiết kế để nhắm vào các khối u đại trực tràng có tính xâm lấn cao, trong khi Neooncovac sử dụng công nghệ mRNA, vốn triển khai các phân tử mang thông tin đặc biệt để kích thích phản ứng miễn dịch, nhằm điều trị u hắc tố giai đoạn tiến triển.

Không giống như các liệu pháp truyền thống như hóa trị hay xạ trị thường tấn công mọi tế bào trong cơ thể để loại bỏ mầm bệnh, vaccine ung thư mới sử dụng trí tuệ nhân tạo để “huấn luyện” hệ miễn dịch của bệnh nhân nhận diện và tấn công các tế bào gây bệnh.

Công nghệ mRNA từng được một số nước được sử dụng để chế tạo vaccine chống Covid-19. Ngoài ra, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp vaccine có thể tùy chỉnh theo thể trạng của từng bệnh nhân, yếu tố có thể làm gia tăng hiệu quả.

Về cơ bản, cơ chế của vaccine chính là “huấn luyện” hệ miễn dịch nhận diện các dấu ấn khối u, giúp phân biệt tế bào ác tính với tế bào khỏe mạnh và tấn công chúng.

Theo dự thảo nghị định được công bố trên cổng thông tin quy định pháp lý hôm 11/3, cả 2 loại thuốc này đều nằm trong danh sách các liệu pháp tiên tiến mà hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia của Nga có thể sớm chi trả.

Danh sách này cũng bao gồm liệu pháp CAR-T, một phương pháp điều trị tiên tiến trong đó các bác sĩ lấy tế bào miễn dịch của bệnh nhân, tái lập trình di truyền chúng trong phòng thí nghiệm để chống lại ung thư, rồi truyền trở lại vào cơ thể.

Các tuyên bố chính thức trước đó cho thấy giai đoạn triển khai ban đầu sẽ tương đối nhỏ. Veronika Skvortsova, người đứng đầu Cơ quan Y sinh Liên bang, cho biết tháng trước rằng khoảng 400 bệnh nhân, bao gồm một số người từ nước ngoài, đã đăng ký nhận vaccine điều trị ung thư đại trực tràng.

Theo Aleksandr Ginzburg, giám đốc Trung tâm Gamaleya, đơn vị tham gia phát triển Neooncovac, các thử nghiệm tiền lâm sàng trên động vật cho thấy khối u biến mất trong nhiều trường hợp và tình trạng di căn phản ứng tích cực trong khoảng 90% các thử nghiệm. Ông cho biết việc sử dụng ở giai đoạn đầu trên bệnh nhân đã bắt đầu trong năm nay.

Các quan chức Nga cho rằng công nghệ sinh học có tiềm năng trở thành một động lực kinh tế lớn, tương tự vai trò mà công nghệ thông tin từng đóng trong thế kỷ 20.

Các lãnh đạo cấp cao, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin, kỳ vọng rằng các quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực này sẽ giúp người dân sống lâu hơn và làm việc hiệu quả hơn, nhờ các phương pháp phòng ngừa tốt hơn, chẩn đoán sớm chính xác, thuốc điều trị hiệu quả, thiết bị y tế cấy ghép tiện lợi và các bộ phận giả liền mạch có thể thậm chí vượt trội so với cơ quan tự nhiên của con người.