Vaccine ung thư Nga hoàn tất thử nghiệm tiền lâm sàng, đạt hiệu quả cao

Bà Veronika Skvortsova, người đứng đầu Cơ quan Y sinh Liên bang Nga (Ảnh: Kremlin).

Vaccine ung thư của Nga đã hoàn tất thành công các thử nghiệm tiền lâm sàng, cho thấy cả độ an toàn lẫn hiệu quả cao, bà Veronika Skvortsova, người đứng đầu Cơ quan Y sinh Liên bang (FMBA), công bố tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF).

“Quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm, trong đó 3 năm gần đây dành cho các nghiên cứu tiền lâm sàng bắt buộc. Vaccine hiện đã sẵn sàng để sử dụng, chúng tôi đang chờ phê duyệt chính thức", bà nói.

Bà nhấn mạnh rằng kết quả tiền lâm sàng khẳng định vaccine an toàn ngay cả khi tiêm lặp lại, đồng thời mang lại hiệu quả đáng kể.

Các nhà nghiên cứu ghi nhận sự thu nhỏ khối u và làm chậm tiến triển của khối u, trong khoảng từ 60% đến 80%, tùy thuộc vào đặc điểm bệnh. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ sống sót tăng lên nhờ vaccine.

Mục tiêu ban đầu của vaccine này sẽ là điều trị ung thư đại trực tràng. Bên cạnh đó, những bước tiến đầy hứa hẹn đã đạt được trong việc phát triển các loại vaccine cho u nguyên bào thần kinh đệm và một số dạng u hắc tố nhất định, bao gồm cả u hắc tố mắt, vốn đang ở giai đoạn phát triển nâng cao.

Vào đầu tháng 8, ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Gamaleya, thông báo những bệnh nhân đầu tiên ở Nga có thể sẽ bắt đầu được tiêm một loại vaccine ung thư mới ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong vài tháng tới.

Theo ông, đây là vaccine mRNA cá nhân hóa, được thiết kế nhằm tiêu diệt khối u ác tính dựa trên dữ liệu di truyền riêng biệt của từng bệnh nhân.

Ông Gintsburg xác nhận rằng giai đoạn thử nghiệm tiêm vaccine sẽ bắt đầu “trong vài tháng tới”, với sự phối hợp của hai cơ sở ung bướu hàng đầu là Viện Nghiên cứu Hertsen và Trung tâm Ung thư Blokhin tại Moscow.

Theo ông, Viện Gamaleya chịu trách nhiệm sản xuất vaccine, trong khi các đối tác lâm sàng sẽ thực hiện việc thử nghiệm trên bệnh nhân.

“Theo kế hoạch đã được Bộ Y tế phê duyệt, chúng tôi đang chuẩn bị bắt đầu điều trị thử nghiệm bằng vaccine ung thư dựa trên các kháng nguyên mới ở một nhóm bệnh nhân u hắc tố (ung thư da ác tính)”, ông Gintsburg cho biết. Ông nhấn mạnh rằng loại vaccine này “hoàn toàn cá nhân hóa”, được tạo ra riêng cho từng bệnh nhân dựa trên dữ liệu khối u của họ và không thể sử dụng cho người khác.

Việc phát triển loại vaccine này bắt đầu từ giữa năm 2022 và ứng dụng công nghệ mRNA. Phương pháp điều trị hoạt động bằng cách huấn luyện hệ miễn dịch của bệnh nhân nhận diện các protein đặc hiệu của khối u (kháng nguyên) và tiêu diệt các tế bào ác tính trên toàn cơ thể thông qua các tế bào lympho gây độc.

Vaccine, ban đầu được thiết kế cho bệnh nhân u hắc tố, đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong các thử nghiệm trên động vật và một số thử nghiệm hạn chế trên người.

Ông Gintsburg từng cho biết toàn bộ quy trình sản xuất, từ phân tích khối u đến tạo ra vaccine riêng biệt, có thể hoàn tất chỉ trong khoảng một tuần nhờ vào hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.