Một robot của Ukraine (Ảnh: European Pravda).

“Chúng ta phải làm chủ tình hình ở dưới lòng đất”, chỉ huy có biệt danh Matematyk của một tiểu đoàn tác chiến bằng robot của Ukraine cho biết.

Đơn vị của ông, tiểu đoàn robot mặt đất thuộc trung đoàn vũ khí không người lái Lava của Quân đoàn Khartiia, đang phát triển các robot mặt đất không người lái được điều chỉnh để tác chiến bên trong các đường ống dẫn khí và những không gian chật hẹp.

Theo giới quan sát, lòng đất đang trở thành mặt trận mới nhất trong cuộc chiến UAV. Trong những năm qua, cả Nga và Ukraine đều tuyên bố đã thực hiện chiến dịch tập kích kiểu "độn thổ" vào phía sau phòng tuyến của đối phương.

Theo Quân đoàn Khartiia, nhóm của ông Matematyk đang cải tiến các robot vốn được thiết kế để hoạt động trên mặt đất, nhằm thích ứng với không gian chật hẹp bên trong đường ống và đáp ứng những nhiệm vụ đặc thù của môi trường tác chiến mới.

“Có một danh sách rất dài những công việc cần thực hiện để tác chiến dưới lòng đất. Đây là một lĩnh vực công nghệ mới, đi kèm những vấn đề mà chúng tôi phải giải quyết. Bởi việc di chuyển dưới lòng đất, hay bất kỳ hoạt động nào diễn ra dưới lòng đất, trên thực tế đều rất phức tạp, phức tạp hơn nhiều so với các hoạt động trên không hoặc trên mặt đất”, ông giải thích.

Theo ông, công nghệ hiện có phục vụ hoạt động dưới lòng đất được phát triển cho các máy móc hạng nặng mà những công ty lớn sử dụng để đào đường tàu điện ngầm, chứ không phải cho mục đích quân sự. Tuy nhiên, giao tranh đã chuyển xuống lòng đất và sẽ còn lan rộng. Vấn đề là Ukraine có thể thích ứng nhanh đến đâu, ông Matematyk nhận định.

“Nhìn vào kinh nghiệm từ Chiến tranh thế giới thứ nhất và các trận chiến dưới lòng đất ở châu Âu, chúng ta có thể hiểu hoạt động này nguy hiểm và phức tạp đến mức nào. Vì vậy, kết luận duy nhất đối với chúng tôi là phải sử dụng những robot có thể ít nhất giúp nâng cao hiệu quả và thay thế con người thực hiện các công việc dưới lòng đất”, ông Matematyk nói thêm.

Ukraine hiện cũng đưa robot vào đảm nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất trên mặt đất trong bối cảnh quân đội nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực bộ binh.

Nga là bên triển khai tấn công "độn thổ" trước. Một trong những sự kiện nổi bật nhất mà Nga từng thực hiện là "Chiến dịch Đường ống" ở vùng Kursk vào tháng 3 năm ngoái. Theo phía Nga, hơn 600 binh sĩ nước này đã sử dụng đường ống dẫn khí để di chuyển quãng đường khoảng 15km và xâm nhập vào đội hình chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong chiến dịch đột kích bí mật, một đơn vị được huấn luyện đặc biệt đã xâm nhập vào các vị trí của Ukraine, gây bất ngờ cho đối thủ, đồng thời thúc đẩy cuộc phản công của Nga ở vùng Kursk.

Tháng 9 năm ngoái, lực lượng Nga đã tìm cách đánh vòng qua các vị trí của Ukraine tại Kupyansk bằng cách sử dụng một đường ống dẫn khí đốt ngầm.

Tháng 1/2024, các trinh sát Nga xâm nhập vào các vị trí của Ukraine ở Avdiivka, Donetsk, thông qua một đường hầm bị bỏ hoang. Sau nhiều ngày giao tranh, Nga cũng đã kiểm soát được Avdiivka.

Trong khi đó, vào tháng trước, Ukraine cũng tuyên bố đã thực hiện chiến dịch tập kích "độn thổ" bằng đường ống năng lượng để tiến vào phía sau phòng tuyến của Nga ở tỉnh Kharkov.