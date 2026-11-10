Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 10/11 mô tả cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi, UAE là “rất hiệu quả”, đồng thời cho biết Washington hy vọng cuối cùng sẽ mở rộng khuôn khổ thương lượng, đưa các nước châu Âu cùng tham gia vào quá trình.

“Chúng tôi cho rằng về lâu dài, khuôn khổ 3 bên cũng nên có sự tham gia của các đối tác châu Âu tại bàn đàm phán, bởi họ là một phần trong nỗ lực giải quyết vấn đề này về lâu dài”, ông nói tại Paris, Pháp sau ngày đàm phán đầu tiên ở thủ đô của UAE, theo AFP.

Ngày đàm phán đầu tiên do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi kết thúc hôm 10/11. Các cuộc thương lượng dự kiến nối lại vào ngày 11/11. Các cuộc thảo luận kéo dài khoảng 4,5 giờ, nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 năm, đánh dấu lần đàm phán đầu tiên theo hình thức này kể từ tháng 2.

Ông Rubio cũng cho biết vẫn còn rất nhiều việc phải làm để giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Ông nói mục tiêu cuối cùng là mở rộng các cuộc đàm phán 3 bên hiện nay giữa Mỹ, Nga và Ukraine để có thêm sự tham gia của các nước châu Âu, cho thấy Washington muốn đưa các đối tác châu Âu vào tiến trình ngoại giao rộng lớn hơn, theo Reuters.

Phái đoàn Nga và Ukraine ngồi đối diện nhau tại bàn đàm phán, trong khi 2 đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner và Steve Witkoff dẫn dắt các cuộc thảo luận.

Theo RT, không có đại diện châu Âu tham gia cuộc đàm phán. Tuy nhiên, những bức ảnh được truyền thông Ukraine công bố cho thấy phái đoàn Mỹ đã gặp riêng phái đoàn Ukraine cùng các đặc phái viên của Pháp, Đức, Italy, Anh và Liên minh châu Âu (EU) tại một phòng khác trước khi cuộc đàm phán bắt đầu.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẽ không cản trở Washington tiếp xúc với các quan chức châu Âu, nhưng bày tỏ nghi ngờ về khả năng những cuộc gặp như vậy giúp ích cho tiến trình đàm phán.

Ông Lavrov cho rằng trước tiên, các cuộc đàm phán cần xác lập những nguyên tắc bảo đảm an ninh cho Nga, Ukraine và toàn bộ khu vực châu Âu, sau đó mới chuyển sang giải quyết xung đột.

Khi khai mạc đàm phán, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cảm ơn UAE vì sự tiếp đón và cảm ơn Mỹ vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết, các bên tham gia đàm phán 3 bên về Ukraine tại Abu Dhabi thảo luận về các bảo đảm an ninh tập thể, với điều kiện các bảo đảm này sẽ có hiệu lực sau khi đạt được một thỏa thuận giải quyết vấn đề thực chất và toàn diện.

Nga hy vọng chính quyền Mỹ sẽ có đủ quyết tâm để tiếp tục đối thoại về các bảo đảm an ninh, nhằm đạt được sự cân bằng lợi ích giữa các bên.

Phái đoàn Ukraine do nhà đàm phán hàng đầu của Kiev, đồng thời là người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Rustem Umerov, dẫn đầu. Ông Umerov trước đó cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ủy quyền cho phái đoàn thảo luận mọi vấn đề liên quan đến việc chấm dứt xung đột.