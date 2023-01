Trong một đoạn video được đăng tải hôm 27/1, một máy bay được cho là của lực lượng Nga đã ghi lại cảnh vũ khí tấn công chính xác của lực lượng này tập kích và phá hủy ít nhất 2 bệ phóng 5P85D/S của tổ hợp tên lửa phòng không S-300PS của Ukraine.

Nga tập kích chính xác, phá hủy 2 tổ hợp S-300 của Ukraine

Sau khi trúng đạn từ quân đội Nga, 2 tổ hợp tên lửa phòng không của Ukraine đã phát nổ và bốc cháy dữ dội, tạo ra một cột khói cao. Vụ việc này diễn ra tại khu vực Lisna Stinka thuộc tỉnh Kharkov, phía Đông Bắc Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về đoạn video trên.

Tổ hợp tên lửa S-300 là một trong những vũ khí phòng không uy lực và phổ biến được phát triển dưới thời Liên Xô và triển khai lần đầu vào năm 1979. S-300 được thiết kế với nhiệm vụ phòng thủ không phận cho các cơ sở công nghiệp và hành chính lớn, các căn cứ quân sự và kiểm soát không phận chống lại máy bay tấn công của đối phương.

Hệ thống S-300 có nhiều phiên bản cải tiến, trong đó có S-300PS, được trang bị các loại tên lửa và radar dẫn đường hiện đại hơn, tăng cường khả năng đối phó với các biện pháp tác chiến điện tử cũng như các thiết bị bay tầm thấp của đối phương.

Trong xung đột đang diễn ra, cả Nga và Ukraine đều tích cực sử dụng S-300 nhằm bảo vệ các mục tiêu mặt đất trước sự tấn công của tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu của đối phương. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự đoán số lượng tên lửa S-300 trong biên chế quân đội Ukraine hiện còn lại không nhiều. Vì vậy, từ nhiều tháng nay, chính quyền Kiev đã liên tục kêu gọi các quốc gia đồng minh viện trợ thêm các tổ hợp S-300 cho quân đội nước này.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của quân đội Slovakia (Ảnh: Wikipedia).

Đáp lại lời kêu gọi trên, vào tháng 4, Slovakia đã đồng ý chuyển giao 4 bệ phóng cùng cơ số đạn và radar tương ứng dùng cho tên lửa S-300 cho Ukraine. Ở chiều ngược lại, Slovakia sẽ nhận được từ Đức các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot nhằm hiện đại hóa kho vũ khí của nước này.

Bên cạnh Slovakia, Hy Lạp cũng từng cân nhắc chuyển giao các hệ thống S-300 mà nước này muốn loại biên cho Ukraine. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa thể được thực hiện do những phản ứng mạnh mẽ từ phía Moscow. Lý do cho sự phản đối này được cho là một hiệp ước giữa Moscow và Athens trong đó cấm Hy Lạp xuất khẩu vũ khí do Nga xuất khẩu mà chưa nhận được sự phê chuẩn từ Điện Kremlin.