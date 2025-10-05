Nga tấn công mạnh vào hạ tầng năng lượng Ukraine

Một trạm điện cao thế ở Ukraine bị hư hại sau các cuộc tấn công (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm nhằm vào các cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng.

Vào sáng 5/10, các kênh Telegram đã đưa tin về các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV trên khắp Ukraine, bao gồm các khu vực Sumy, Kharkov, Ivano-Frankovsk, Vinnitsa, Poltava, Chernigov và Odessa.

Vụ bắn phá ở vùng Lviv, trên biên giới Ukraine với Ba Lan, được mô tả là một trong những vụ tấn công dữ dội nhất kể từ khi căng thẳng giữa Moscow và Kiev leo thang vào tháng 2/2022. Ít nhất 25 cơ sở tại thành phố Lviv được cho là đã bị tấn công.

Sau đó trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vụ tấn công, cho biết trong một tuyên bố rằng nó liên quan đến "vũ khí dẫn đường chính xác trên bộ, trên biển và trên không, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal, cũng như UAV tấn công".

Cuộc tấn công nhằm vào "các cơ sở công nghiệp-quân sự của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ hoạt động của Kiev", Bộ Quốc phòng Nga cho biết. "Các mục tiêu của cuộc không kích đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công", Bộ này nói thêm.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết cuộc tấn công đã gây mất điện ở một số khu vực, và việc sửa chữa đang được tiến hành. Tập đoàn năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz mô tả vụ tấn công là đòn đánh lớn nhất nhằm vào các khu vực khai thác khí đốt ở nước này từ trước tới nay, đồng thời cho biết một số thiệt hại là “mang tính chất nghiêm trọng”.

Các khu vực tại Kharkov và Poltava hứng chịu các đợt không kích với khoảng 35 tên lửa, trong đó có cả tên lửa đạn đạo, và khoảng 60 máy bay không người lái.

Giám đốc điều hành Naftogaz, ông Sergii Koretskyi, gọi đây là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào cơ sở của tập đoàn kể từ khi xung đột với Nga bùng phát đầu năm 2022. Nhà cung cấp năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, DTEK, cũng thông báo ngừng hoạt động tại một số cơ sở khí đốt ở Poltava.

Moscow khẳng định họ tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa trên khắp Ukraine để đáp trả các cuộc xâm nhập bằng UAV của Kiev vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các khu dân cư bên trong nước Nga.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định họ chỉ nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự của Ukraine như vị trí quân đội, kho vũ khí và cơ sở lưu trữ nhiên liệu, và không bao giờ tấn công dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự.