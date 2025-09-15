Tổng thống Ukraine sẵn sàng gặp Tổng thống Nga đàm phán chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).

"Đôi khi chúng tôi cần làm điều đó. Ngay cả khi chúng tôi không thích gặp trực tiếp", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn tại Hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta hôm 11/9 tại Kiev, đề cập tới khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng vào ngày 14/9, Tổng thống Zelensky nói rằng việc đạt được hòa bình trước tiên phải bao gồm một lệnh ngừng bắn.

“Vậy nên, có một thứ tự các điểm cần thảo luận. Đầu tiên, chúng ta cần một cuộc họp về kết quả của lệnh ngừng bắn. Và ông ấy chưa sẵn sàng cho cuộc họp đó ngay hôm nay. Sau đó, nếu ông ấy muốn nói về lãnh thổ và một số vấn đề về lịch sử, tôi sẵn sàng trao đổi với ông ấy. Nhưng không phải thông qua Mỹ, không phải thông qua châu Âu. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của họ, nhưng không phải thông qua họ”, ông Zelensky nói thêm.

Trước đó, trong cuộc họp báo sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Putin cho biết ông sẵn sàng mời ông Zelensky tới Moscow nếu nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng cho một cuộc gặp.

Tuy nhiên, ông Zelensky đã từ chối lời đề nghị này. Kiev cho rằng, Moscow đang tìm cách trì hoãn một cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo khi đề xuất tổ chức cuộc họp ở Moscow.

“Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi tín hiệu, và tôi đã đáp lại, tôi sẵn sàng cho bất kỳ cuộc gặp nào, nhưng không phải ở Nga", Tổng thống Zelensky ngày 8/9 cho biết.

Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào, dù trực tiếp hay có sự tham gia của các bên trung gian, nhưng điều kiện then chốt vẫn là ngừng bắn tạm thời.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh thêm: “Dù đó là hình thức song phương hay đa phương, chúng tôi đều hoan nghênh cơ hội đối thoại, đặc biệt nếu những điều kiện tiên quyết mà chúng tôi đã thảo luận hồi đầu năm nay được đáp ứng, cụ thể là lệnh ngừng bắn trước khi bắt đầu đàm phán”.

Hòa đàm giữa Nga và Ukraine đang bị đình trệ do bất đồng chủ yếu ở 2 vấn đề gồm lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu Washington sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Kiev, giới chức Ukraine và các nước đồng minh phương Tây đã tiến hành nhiều cuộc họp để thảo luận về các đảm bảo an ninh tiềm năng.

Tổng thống Zelensky cho biết văn kiện cơ bản về các đảm bảo an ninh cho Ukraine “gần như đã sẵn sàng”.

“Văn kiện cơ bản về các đảm bảo an ninh cho Ukraine và cho toàn bộ châu Âu của chúng ta gần như đã sẵn sàng. Các chi tiết đang được rà soát kỹ lưỡng và mọi thứ sẽ được thống nhất với tất cả các đối tác”, ông nói.

Ông Zelensky lưu ý, “hiện nay cần phải gây sức ép, buộc Nga chấm dứt các hành động căng thẳng, hướng tới một hình thức cuộc gặp hiệu quả và một lệnh ngừng bắn đáng tin cậy”.

Ông nhấn mạnh, một kết quả như vậy chỉ có thể đạt được nếu Ukraine hợp tác với châu Âu, Mỹ và các tác nhân toàn cầu khác.

Nếu cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Zelensky và ông Putin kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau lần gần đây nhất tại Paris vào tháng 12/2019 trong khuôn khổ các cuộc đàm phán theo Định dạng Normandy do Pháp và Đức làm trung gian.