Nga sẵn sàng đối thoại với Pháp về Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

“Ông ấy (Tổng thống Pháp Emmanuel Macron) nói sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ở đây, có lẽ điều rất quan trọng là nhớ lại những gì Tổng thống Putin đã nói trong buổi hỏi đáp trực tiếp. Ông ấy cũng bày tỏ sự sẵn sàng đối thoại với ông Macron. Vì vậy, nếu có ý chí chính trị từ cả 2 phía, thì điều này chỉ có thể được nhìn nhận một cách tích cực”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Vài ngày trước đó, Tổng thống Macron tuyên bố châu Âu sẽ phải tự tìm cách đối thoại trực tiếp với ông Putin, thay vì thông qua Mỹ, quốc gia đang tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine.

“Hoặc là một nền hòa bình bền vững sẽ đạt được, hoặc chúng ta sẽ tìm ra những cách để người châu Âu nối lại đối thoại với Nga, một cách minh bạch và có sự phối hợp với Ukraine. Việc một lần nữa nói chuyện với ông Putin sẽ là điều hữu ích”, nhà lãnh đạo Pháp nói.

Tổng thống Macron đồng thời nhấn mạnh rằng châu Âu đòi hỏi phải có một vị trí tại bàn đàm phán về hòa bình ở Ukraine.

Phát biểu của ông Macron được đưa ra sau khi các lãnh đạo EU sáng 19/12, đã phê duyệt khoản vay trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, đồng thời từ bỏ ý tưởng tịch thu các tài sản Nga bị đóng băng.

Ngày 19/12, một cuộc họp khác đã diễn ra tại Miami giữa Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) Rustem Umerov và các đối tác Mỹ và châu Âu liên quan đến kế hoạch hòa bình của Mỹ. Đến ngày 20/12, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cũng đã tới Miami và gặp các đại diện của Mỹ để thảo luận về Ukraine. Ông cho biết các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và đàm phán sẽ tiếp tục trong 2 ngày liên tiếp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Mỹ đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp 3 bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga ở cấp cố vấn an ninh quốc gia. Ông ủng hộ ý tưởng này.