Mỹ cảnh báo châu Âu về tài sản bị đóng băng của Nga

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (Ảnh: EPA).

Phát biểu sau cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ tại Berlin hôm 15/12, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thừa nhận có sự khác biệt “rất rõ ràng” về quan điểm giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) về tài sản bị đóng băng của Nga.

Theo Thủ tướng Ba Lan, “Mỹ đã nói rằng: Hãy để yên những tài sản đó của Nga”. Theo ông Tusk, Washington lo ngại rằng nếu EU tịch thu số tiền bị phong tỏa, Nga sẽ có lập trường đàm phán cứng rắn hơn trong các cuộc thương lượng nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Truyền thông Mỹ cũng đưa tin, Washington đã phát tín hiệu rằng họ muốn EU trả lại tài sản Nga bị phong tỏa khi Moscow đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuần này cảnh báo việc tịch thu tài sản Nga bị đóng băng ở phương Tây sẽ dẫn đến những hệ quả không thể lường trước đối với EU.

“Hệ quả của bước đi này sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì nhìn thấy lúc ban đầu. Ban đầu có vẻ đây là một vấn đề kinh tế, nhưng thực tế không phải như vậy. Đây là một bước đi trực tiếp hướng tới việc tham chiến”, ông Orban nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Mandiner.

Theo Thủ tướng Hungary, những hành động như vậy “thậm chí còn chưa từng xảy ra trong Thế chiến II”.

“Việc tịch thu dự trữ ngoại hối của Nga và sau đó sử dụng chúng để giúp một bên đang xung đột với Nga sẽ tương đương với tuyên chiến”, ông nhấn mạnh.

Ông Orban lưu ý, trước đây ông đã bày tỏ quan điểm rằng việc tịch thu tài sản Nga ở phương Tây về bản chất tương đương với việc tuyên chiến. Ông nói thêm rằng trong lịch sử, chưa từng có trường hợp nào một quốc gia bị tịch thu hàng trăm tỷ USD mà không có phản ứng đáp trả.

Cảnh báo của các nhà lãnh đạo châu Âu được đưa ra sau sự kiện vào ngày 12/12, khi Hội đồng châu Âu quyết định đóng băng vô thời hạn các tài sản có chủ quyền của Nga.

Ủy ban châu Âu hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với các nước thành viên EU tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 18-19/12 để dùng 210 tỷ euro tài sản Nga, trong đó 185 tỷ euro bị đóng băng tại Euroclear ở Bỉ, nhằm cấp cho Ukraine một khoản vay bồi thường.

Bỉ, nơi đặt phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga thông qua trung tâm lưu ký Euroclear, từ lâu đã phản đối kế hoạch này. Bỉ cảnh báo họ sẽ phải gánh phần lớn rủi ro từ bất kỳ hành động pháp lý nào của Nga.

Nga nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào và đã chuẩn bị phản ứng, theo Ngoại trưởng Sergey Lavrov. Ông Lavrov cáo buộc các đồng minh phương Tây của Kiev đang thiếu ngân sách để tài trợ cho Ukraine trong xung đột và tính đến việc dùng tiền của Nga.

Nga cảnh báo kế hoạch của châu Âu dùng đến tài sản bị phong tỏa của Moscow có thể làm tổn hại niềm tin vào hệ thống tài chính phương Tây. Nga cũng coi việc sử dụng số tiền bị phong tỏa của nước này là "hành vi đánh cắp".

Nga cũng cảnh báo về kế hoạch cụ thể cho các động thái trả đũa tiềm tàng, trong đó Moscow khẳng định sẵn sàng theo đuổi kiện tụng 50 năm liên quan tới tài sản chủ quyền. Tuần trước, Ngân hàng trung ương Nga đã bắt đầu đệ đơn kiện Euroclear lên tòa án.