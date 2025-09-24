Nga ra điều kiện gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân

Tổ hợp tên lửa liên lục địa Yars RS-24 của Nga trong một cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ (Ảnh: Xinhua).

“Nga sẵn sàng tuân thủ Hiệp ước New START, mà tôi đã ký vào năm 2010. Nhưng chỉ tuân thủ đúng chữ nghĩa của hiệp ước là chưa đủ. Mỹ phải từ bỏ việc làm suy yếu Nga bằng các lệnh trừng phạt và thuế quan. Nếu không, nguy cơ xung đột trực tiếp vẫn sẽ ở mức cao”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên trang X ngày 23/9.

Theo ông Medvedev, quyết định hiện nằm trong tay Washington.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga giới hạn số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa, các loại tên lửa khác, và đầu đạn hạt nhân mà hai nước có thể sở hữu.

Vào tháng 2/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow đình chỉ việc tham gia, song không rút khỏi hiệp ước. Hai bên đều bày tỏ ý định tiếp tục tự nguyện tuân thủ các giới hạn định lượng của hiệp ước cho đến khi nó hết hạn vào tháng 2/2026.

Ngày 22/9, trong một cuộc họp với Hội đồng An ninh, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng tuân thủ các giới hạn đã quy định thêm một năm sau khi New START hết hiệu lực. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh biện pháp này chỉ khả thi nếu Washington cũng hành động theo cách tương tự.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cũng cho biết Nga sẵn sàng tuân thủ các giới hạn định lượng theo Hiệp ước New START, nhưng cần một quyết định tương ứng từ phía Mỹ.

“Chúng tôi đã chuẩn bị để tiếp tục tuân thủ các giới hạn về con số. Đây là điều chúng tôi sẽ làm. Nhưng tất nhiên, chúng tôi cần một động thái có đi có lại từ Mỹ”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Ông nhấn mạnh sự có đi có lại là cách tiếp cận duy nhất khả thi. “Không có cách nào khác. Nếu phía bên kia từ chối tuân thủ các giới hạn định lượng trong Hiệp ước New START, thì một số biện pháp nhất định sẽ phải được thực hiện”, ông giải thích.

Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo, nếu để hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ hết hạn, điều này sẽ tiềm ẩn nhiều mối nguy lớn với an ninh toàn cầu.

"Thời gian sắp hết. Chúng ta thực sự đang đứng trước ngưỡng cửa tình thế có thể không còn bất kỳ thỏa thuận song phương nào để đảm bảo ổn định và an ninh chiến lược. Tất nhiên tình huống như vậy sẽ tiềm ẩn nhiều mối nguy lớn từ góc độ toàn cầu", ông Peskov nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện chưa bình luận về đề nghị này, song Nhà Trắng coi đây là một đề xuất tích cực.