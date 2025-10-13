Nga phản bác tin đồn tàu ngầm bị hỏng nặng, phải nổi lên gần Pháp

Khinh hạm của hải quân Pháp đang theo dõi tàu ngầm Nga (Ảnh: NATO).

Nga hôm 13/10 đã bác bỏ một thông tin cho rằng một trong các tàu ngầm của nước này gặp trục trặc kỹ thuật sau khi con tàu nổi lên ngoài khơi bờ biển phía bắc nước Pháp.

Bộ Chỉ huy Hàng hải của NATO hôm 9/10 đã công bố các bức ảnh cho thấy một khinh hạm của hải quân Pháp đang theo dõi một tàu ngầm Nga hoạt động trên mặt nước ngoài khơi vùng Brittany.

“NATO luôn sẵn sàng bảo vệ Liên minh của chúng ta với sự cảnh giác thường trực và khả năng giám sát hàng hải trên khắp Đại Tây Dương", tài khoản X của NATO đăng tải, nhưng không nêu tên tàu ngầm.

Sau đó, kênh Telegram ẩn danh VChK-OGPU, chuyên đăng tải những rò rỉ an ninh được cho là từ phía Nga, hồi tháng trước đã đưa tin rằng tàu ngầm chạy bằng diesel Novorossiysk đang gặp vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng, với nhiên liệu bị rò rỉ vào khoang chứa.

Truyền thông nhà nước Nga đăng tuyên bố của Hạm đội Biển Đen phủ nhận việc Novorossiysk nổi lên ngoài khơi Pháp là do sự cố kỹ thuật.

Theo tuyên bố, tàu ngầm này đang thực hiện một chuyến di chuyển theo kế hoạch sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Địa Trung Hải, và việc nổi lên là phù hợp với các quy tắc hàng hải quốc tế tại eo biển Manche.

“Tuyên bố của một số cơ quan truyền thông về việc tàu ngầm diesel - điện Novorossiysk buộc phải nổi khẩn cấp ngoài khơi Pháp vì sự cố kỹ thuật là hoàn toàn sai sự thật", thông báo khẳng định.

Hạm đội cho biết “thủy thủ đoàn của tàu ngầm hiện đang thực hiện chuyến di chuyển luân phiên giữa các hạm đội theo kế hoạch, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong lực lượng tác chiến thường trực của Hải quân Nga đóng tại Địa Trung Hải".

“Theo các quy tắc hàng hải quốc tế, tàu ngầm khi đi qua eo biển Manche phải di chuyển ở trạng thái nổi trên mặt nước", thông cáo bổ sung.

Hãng tin nhà nước Tass cho biết con tàu, được đưa vào biên chế năm 2014, là một phần trong nhóm tàu ngầm mang tên lửa hành trình Kalibr.