Máy bay Anh, Mỹ bay 12 tiếng gần biên giới Nga

Máy bay quân sự Anh (Ảnh minh họa: Reuters).

“Đây là một nhiệm vụ phối hợp quy mô lớn với các đồng minh Mỹ và NATO của chúng tôi”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey phát biểu hôm 11/10, trong bối cảnh xảy ra các vụ UAV xâm nhập không phận của một số thành viên liên minh trong thời gian qua.

“Điều này không chỉ giúp thu thập thông tin tình báo có giá trị nhằm tăng cường nhận thức tác chiến cho Lực lượng Vũ trang của chúng ta, mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết của NATO tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đối thủ của chúng ta”, ông nói thêm.

Nhiệm vụ này có sự tham gia của một máy bay trinh sát RC-135 Rivet Joint và một máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon, bay từ khu vực Bắc Cực qua Belarus và Ukraine, được hỗ trợ bởi một máy bay tiếp dầu KC-135 của Không quân Mỹ.

Các quan chức Anh cho biết chiến dịch được tiến hành sau nhiều vụ UAV và máy bay xâm nhập không phận của các nước thành viên NATO, bao gồm Ba Lan, Romania và Estonia.

Những tuần gần đây, Ba Lan và các đồng minh đã tăng cường hệ thống phòng không trước tình hình hoạt động UAV của Nga ngày càng dày đặc trong cuộc chiến với Ukraine.

Đầu tháng này, Warsaw triển khai thêm các hệ thống phòng thủ dọc biên giới với Ukraine, kéo dài khoảng 530km, sau khi một số UAV không xác định bay vào không phận Ba Lan.

Cuối tháng 9, Ba Lan đã tạm thời đóng một phần không phận ở khu vực đông nam thủ đô Warsaw trong lúc Nga tiến hành một đợt tấn công lớn trên khắp Ukraine. Đây là vụ việc thứ 2 trong năm nay, sau khi lực lượng Ba Lan và NATO trước đó đã đánh chặn các UAV vượt qua biên giới.

Ở nơi khác, các sân bay tại Đức, Đan Mạch, Na Uy và Ba Lan đôi lúc cũng buộc phải tạm ngưng các chuyến bay vì phát hiện các UAV không xác định. Romania và Estonia đã trực tiếp cáo buộc Nga, nhưng Moscow bác bỏ, chỉ rõ các cáo buộc này là “vô căn cứ”.

Tổng thống Putin cam kết sẽ có phản ứng “đáng kể” trước “quá trình quân sự hóa của châu Âu”, đồng thời bác bỏ những nhận định cho rằng Moscow có kế hoạch tấn công NATO.

Ông Putin cho biết ông đang theo dõi chặt chẽ việc tăng cường quân sự ở châu Âu và cảnh báo rằng Nga sẽ không ngần ngại đáp trả.

Quan hệ giữa Moscow và Liên minh châu Âu tiếp tục xấu đi kể từ khi chiến sự ở Ukraine nổ ra vào năm 2022, khiến khối này tăng cường năng lực phòng thủ tập thể giữa lúc lo ngại cuộc chiến có thể lan sang lãnh thổ NATO.