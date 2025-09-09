Nga hé lộ nhiệm vụ của tàu ngầm hạt nhân ở Thái Bình Dương

Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Project 955A Hoàng đế Alexander III của Nga (Ảnh: Paluba).

Theo hãng tin Tass, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ngày 8/9 cho biết tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Project 955A Hoàng đế Alexander III đã hoàn thành các nhiệm vụ trong khu vực thuộc trách nhiệm của Hạm đội và trở về căn cứ chính ở bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông.

Chuẩn Đô đốc Valery Varfolomeev, Tư lệnh lực lượng tàu ngầm Thái Bình Dương Nga, ca ngợi thủy thủ đoàn vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc bảo đảm an ninh quốc gia. Sau khi nghỉ ngơi và tiếp tế theo tiêu chuẩn, thủy thủ đoàn sẽ nối lại các đợt “huấn luyện tác chiến” theo kế hoạch.

Tàu ngầm Hoàng đế Alexander III có thể mang tới 16 tên lửa đạn đạo Bulava, với tầm bắn ước tính khoảng 8.300km, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Theo báo cáo của Liên đoàn Các nhà Khoa học Mỹ (FAS) về vũ khí hạt nhân của Nga, mỗi tên lửa Bulava có thể mang tới 6 đầu đạn, nhưng con số này có thể đã giảm xuống còn 4 để phù hợp với giới hạn của hiệp ước New START về số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược triển khai.

Mỹ và Nga đã ký hiệp ước New START, dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 2/2026, nhằm cắt giảm và giới hạn việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược.

Trong lễ biên chế tàu năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi tàu ngầm này là một tàu mang tên lửa “không đối thủ trong cùng loại”, khẳng định nó sẽ đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia thông qua nhiệm vụ răn đe chiến lược.

Sau các cuộc chạy thử trên biển và một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo, Hoàng đế Alexander III đã thực hiện hành trình vượt Bắc Băng Dương để chuyển giao từ Hạm đội phương Bắc ở biển Barents sang Hạm đội Thái Bình Dương. Tàu đã tới căn cứ chính hiện tại vào tháng 9/2024.

Sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới tính theo số lượng đầu đạn, Nga vận hành 12 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân, với nhiệm vụ thực hiện các chuyến tuần tra răn đe và phóng tên lửa hạt nhân khi có lệnh.