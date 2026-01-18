Kênh RVvoenkor cho hay, quân đội Nga đã xóa sổ các thành phần trong hệ thống phòng không Patriot của Ukraine do Mỹ cung cấp ở khu vực biên giới Ukraine.

Cụ thể, xuất hiện hình ảnh ghi lại quá trình UAV BM-35 thuộc Trung tâm hệ thống không người lái Rubicon của Nga phá hủy các bệ phóng và radar thuộc tổ hợp tên lửa phòng không Patriot trong biên chế quân đội Ukraine tại vùng Kharkov.

UAV Nga phá hủy tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Ukraine (Video: Telegram).

Hệ thống tên lửa Patriot bị chiến đấu cơ Nga định vị sau khi radar của nó kích hoạt, tọa độ mục tiêu sau đó được truyền đến các phi công điều UAV tấn công BM-35. Ngoài các bệ phóng, một trạm radar AN/MPQ-65 thuộc tổ hợp cũng bị đánh trúng. Thiệt hại của Ukraine ước tính lên đến hàng trăm triệu USD.

Cùng với đó, truyền thông ủng hộ Moscow cũng công bố đoạn phim ghi lại 2 cuộc tập kích của Nga vào một bệ phóng tên lửa Himars Ukraine gần làng Svirok, tỉnh Chernihiv, bằng UAV (loại chưa xác định), sau khi bệ phóng này khai hỏa vào lãnh thổ Nga thuộc tỉnh Bryansk.

UAV Nga phá hủy tổ hợp tên lửa Himars của Ukraine ở tỉnh Chernihiv (Video: Telegram).

Trong một diễn biến khác, chiến đấu cơ Su-30SM của Nga được cho là đã xuất kích, phát hiện và khai hỏa pháo 30mm GSh-30-1 để loại bỏ xuồng không người lái (BEK) của Ukraine trên Biển Đen.

Phi công Nga thể hiện kỹ thuật lái điêu luyện khi diệt mục tiêu, nhưng phương thức tác chiến này - sử dụng pháo 30mm áp sát tầm gần - cũng rất nguy hiểm vì xuồng không người lái của Ukraine giờ có trang bị cả tên lửa phòng không.

Phi công Su-30SM Nga thể hiện trình độ điêu luyện, sử dụng pháo 30mm tiêu diệt xuồng không người lái Ukraine trên Biển Đen (Video: Telegram).

Trước đó, Kiev từng tuyên bố bắn hạ trực thăng và tiêm kích Nga bằng tên lửa không đối không hoán cải thành tên lửa phòng không trang bị trên các phương tiện không người lái mặt nước.