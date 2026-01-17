Chiến sự Ukraine tiếp diễn ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Tổng thống Zelensky: Nga sắp tấn công quy mô lớn

Ngày 16/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang chuẩn bị một làn sóng tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Ukraine trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng, Kyiv Independent đưa tin.

"Báo cáo tình báo của chúng tôi cho thấy Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công quy mô lớn mới", ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm. Ông nói thêm rằng Ukraine đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và kêu gọi tiếp tục hỗ trợ quân sự, đặc biệt là các hệ thống phòng không và tên lửa.

"Chúng tôi đang trao đổi thẳng thắn với các đối tác của mình - cả về tên lửa phòng không và các hệ thống mà chúng tôi rất cần", ông Zelensky nói và cho biết thêm, "nguồn cung không đủ. Chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ, và điều quan trọng là các đối tác phải lắng nghe chúng tôi".

Lời cảnh báo được đưa ra khi Ukraine đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV liên tiếp của Nga vào lưới điện của nước này. Các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã khiến hàng triệu người trên khắp đất nước, bao gồm cả thủ đô, không có điện và sưởi ấm ổn định trong điều kiện nhiệt độ mùa đông lạnh giá.

Ông Zelensky cũng kêu gọi tăng cường áp lực quốc tế đối với Nga, nói rằng sự im lặng toàn cầu chỉ kéo dài cuộc chiến.

"Điều quan trọng là thế giới không được im lặng về điều này", ông nói và nhấn mạnh, "chiến tranh không kết thúc nếu không có áp lực. Và chính vì áp lực không đủ nên Nga mới làm tất cả những điều này".

Pháp thay thế Mỹ, cung cấp 2/3 thông tin tình báo cho Ukraine

Kyiv Independent đưa tin, Pháp đã vào cuộc để lấp đầy khoảng trống thông tin tình báo do Mỹ rút khỏi Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hôm 16/1.

"Trước đây, Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào năng lực tình báo của Mỹ, với phần lớn (do Mỹ cung cấp) cách đây một năm", ông Macron nói, đồng thời khẳng định "2/3 (thông tin tình báo) hiện nay do Pháp cung cấp".

Thật khó để định lượng những con số cụ thể như vậy về việc chia sẻ thông tin tình báo. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Macron đại diện cho mong muốn rộng lớn hơn của châu Âu trong việc xây dựng một chính sách đối ngoại độc lập, thậm chí mở rộng đến cả chiến tranh.

Điều này diễn ra chỉ chưa đầy một năm sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền Tổng thống Mỹ.

Nga dồn lực tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, Ukraine đang phải vật lộn với các cuộc tập kích đường không quy mô lớn của Nga vào ngành năng lượng. Thủ đô Kiev bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong năm nay. Tình trạng mất điện ngày càng thường xuyên hơn và theo số liệu của chính phủ Ukraine, nước này đã mất gần một nửa công suất phát điện.

Trong khi đó, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tập trung lực lượng cho một đợt đánh phá quy mô lớn khác, có thể là đòn giáng cuối cùng vào cơ sở hạ tầng năng lượng không chỉ ở Kiev mà còn ở Kharkov và vùng Dnipropetrovsk. Và rất có thể, cuộc tập kích này sẽ xảy ra rất sớm.

Trên thực địa, lực lượng mặt đất Nga không chỉ đang tiến công ở tỉnh Zaporizhia mà còn ở trung tâm tỉnh Donetsk, tiến thẳng về phía 2 thành phố lớn Kramatorsk - Sloviansk.

Nguồn cung cấp của Ukraine tại Liman bị đe dọa

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang đe dọa các tuyến liên lạc ở Liman (Lyman), nối liền khu vực này với các căn cứ tiếp tế ở Sloviansk.

Tập đoàn quân số 25 RFAF đã vượt qua tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU), trải dài từ bờ đông sông Seversky Donets gần làng Prishib qua Drobyshevo. Việc đột phá tại Drobyshevo chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 16/1. Lực lượng Moscow có bước đột phá lớn, áp sát thành phố từ phía nam (Ảnh: Readovka).

Lực lượng Moscow đã áp sát khu vực rừng rậm rộng lớn "Dãy núi Thánh" bao quanh Liman. Giờ đây, quân đội Ukraine sẽ phải phân tán thêm các đơn vị đồn trú để thiết lập những tuyến phòng thủ trên khu vực mở rộng.

"Nút thắt cổ chai" giữa sông Seversky Donets và Drobyshevo, dài chưa đến 3km, dễ phòng thủ hơn nhiều so với việc ngăn chặn các đơn vị Moscow đóng trong rừng. Quân đội Nga có mọi cơ hội thành công trong việc phát triển xuyên rừng về phía tuyến liên lạc của đối phương Liman. Xa hơn về phía nam, gần làng Dibrova, tình hình đối với AFU thực sự rất tồi tệ.

Lực lượng Kiev khó có thể ngăn chặn được sự tiến công của lính xung kích Nga xuyên rừng từ Drobyshevo, đặc biệt nếu RFAF bắt đầu tiến công đồng thời ở cả 2 khu vực.

Bộ chỉ huy Kiev phải đưa ra quyết định đúng đắn duy nhất trong tình huống như vậy: ngay lập tức rút quân về phía bên kia sông Seversky Donets và từ bỏ mọi ý định giữ thành phố. Nếu chậm trễ trong việc rút lui, sự hủy diệt của nhóm quân đồn trú Liman là điều không thể tránh khỏi.

Diễn biến mới nhất tại Kupyansk

Tình hình theo hướng Kupyansk vẫn vô cùng phức tạp, khi lực lượng Kiev liên tục đưa thêm quân vào thành phố. Các cuộc đụng độ ác liệt tiếp tục diễn ra tại đầu cầu, số lượng xe quân sự của AFU bị phá hủy tại các cửa khẩu ngày càng tăng, kênh Rybar cho hay.

Tình hình diễn biến như thế nào?

Các đoạn video giám sát khách quan tiếp tục được công bố, cho thấy sự hiện diện của lực lượng Kiev tại các vị trí phía bắc thành phố, cũng như ở Kupyansk và Kupyansk-Uzlovy.

Lực lượng Moscow duy trì phòng thủ tập trung chủ yếu ở vùng ngoại ô phía bắc và đông bắc thành phố. Ở khu vực trung tâm, dựa trên sự xuất hiện của các cột anten liên lạc, sự tập trung lực lượng Kiev đang dần gia tăng.

Pháo binh Nga tiếp tục bắn vào Podoly, nơi đã được RFAF tuyên bố "kiểm soát" vào ngày 4/1. Điều đó gián tiếp cho thấy lực lượng Moscow chưa thực sự kiểm soát khu vực này.

Những đoạn video đã xuất hiện từ khu vực Stepova Novoselivka, nơi các binh sĩ Nga phá hủy một vị trí của đối phương bằng UAV nằm cách Peschane 4,5km về phía đông. Cách đó 500m về phía nam, một trung tâm điều khiển UAV Ukraine khác cũng bị phá hủy.

Giao tranh vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. AFU vẫn chưa cạn kiệt lực lượng dự bị và tiếp tục di chuyển quân vào trung tâm thành phố và sang tả ngạn.

Ngoài ra, cũng có những dấu hiệu tích cực cho phía Nga với loạt bằng chứng về hoạt động thành công của các binh sĩ điều khiển UAV (bao gồm cả Trung tâm Rubicon) đang ngày càng tăng.

Tuy nhiên, các chỉ huy RFAF ở khu vực này được cho là không vội vàng từ bỏ những báo cáo được "tô vẽ" vốn ẩn chứa sai lệch so với thực tế, điều này đang gây ra vấn đề và chắc chắn sẽ dẫn đến những vấn đề mới cho chính quân đội Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 16/1. Moscow chẳng những đang dần ngăn chặn được đà phản công của đối phương, thậm chí còn mở rộng được địa bàn kiểm soát ở một số nơi (Ảnh: Rybar).

Đồng ý kiến với Rybar, kênh AMK Mapping cho hay, cả hai bên tiếp tục các hoạt động tấn công, với lực lượng Moscow đạt được những bước tiến mới ở Kupyansk và giành thêm diện tích khá khiêm tốn, 0,82km².

Ở phía tây bắc, sau nhiều đợt tấn công liên tiếp, RFAF củng cố được vị trí ở các khu nhà tại cực bắc thành phố và bắt đầu đột phá về phía nam dọc theo đường Michurina. Những nhóm xung kích khác xâm nhập các doanh nghiệp ở phía tây bắc Kupyansk trong khu vực đường cao tốc, đồng thời các cuộc tấn công cũng được thực hiện theo hướng Radkivka.

Ở phía đông nam, lực lượng Moscow tái chiếm được phần lớn khu vực tây bắc khu công nghiệp, bao gồm cả một phần nhà máy sữa. Quân đội Ukraine đang phản công trở lại, cố gắng đẩy lùi đối phương về phía bắc. Các hoạt động giải tỏa mặt bằng của AFU tiếp tục ở khu vực trung tâm của Kupyansk.

Trong khi đó, sau các cuộc đột kích trước đó vào phía đông Podoly, một số nhóm binh sĩ Nga bắt đầu xâm nhập vào phần phía nam ngôi làng, tiến đến vùng ngoại ô phía đông bắc Kupyansk-Vuzlovyi.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 16/1. Đà phản công của Kiev đã chững lại. Lực lượng Moscow có một số bước tiến nhỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine phản công, giành lại vị trí ở Konstantinovka

Ở sườn bắc Konstantinovka, cả Nga và Ukraine đều tiến công, theo kênh AMK Mapping.

Ở phía tây nam, quân đội Ukraine tiếp tục nỗ lực phản công ở phía nam nhánh sông Bilenka và đã giành lại được phần phía tây Virolyubivka. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở các khu vực trung tâm và phía đông khu định cư. Thêm vào đó, gần đây, AFU đã quét sạch các cánh đồng và khu rừng ở phía tây bắc Virolyubivka khỏi lực lượng trinh sát - đặc nhiệm Nga.

Ở phía đông bắc, lực lượng Moscow tiếp tục tiến từng bước về phía Markove và chiếm được các công trình nông nghiệp ở ngoại ô phía nam, cũng như một công sự hào liền kề. Từ đó, họ tiến vào trung tâm ngôi làng, nơi giao tranh đang diễn ra. Trong vài ngày qua, có 8,77km² nghiêng về Ukraine, ngược lại, Nga chỉ giành thêm 1,03km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 16/1. Cả hai bên đều tích cực hành động và giành được một số vị trí mới, trong đó Kiev có lợi thế hơn (Ảnh: AMK Mapping).

Mặt trận Zaporizhia sẽ ngày càng ác liệt

Kênh Rybar đưa tin, trên cánh đông Zaporizhia, Cụm tác chiến phương Đông RFAF tiếp tục cuộc tấn công về phía bắc Huliaipole, giành quyền kiểm soát Olenokonstantinovka (Zhovtneve/Oktiabrskoye).

Kết quả là, lực lượng Moscow không chỉ loại bỏ hậu quả từ cuộc tấn công của AFU giữa Dobropillya và Varvarovka và chiếm các vị trí đối phương dọc theo bờ tây sông Gaichur, mà còn mở rộng địa bàn xâm nhập vào tuyến phòng thủ thứ hai của Ukraine ở khu vực Zaporizhia.

AFU tiếp tục cố gắng triển khai bộ binh về phía Huliaipole từ hướng Zheleznodorozhne. Điều này có thể sẽ tiếp diễn cho đến khi các đơn vị Moscow bắt đầu cuộc đột phá vào làng này sau khi tiến dọc theo tuyến Dorozhnyanka - Huliaipole.

Trước tình hình các cuộc tấn công của Cụm tác chiến Dnieper RFAF ở cánh tây ngày càng dữ dội và việc nối lại hoạt động ở cánh đông, khu vực Zaporizhia sẽ trở nên ngày càng sôi động.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 16/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Nga có những thắng lợi đáng kể ở Seversk

Cuộc đột phá về phía Sloviansk của Nga tiếp tục, với những thắng lợi đáng kể ở phía tây Seversk. Họ đang giành giật một số khu dân cư và củng cố vị trí trên các cao điểm phía nam Seversky Donets.

Đã có bước tiến ở đâu?

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát làng Zakotnoye. Một lá cờ đã được giương cao ở phía đông khu định cư, nhưng cũng có báo cáo về các cuộc giao tranh đang diễn ra. Đụng độ vẫn tiếp diễn ở Ozernoye lân cận.

Trong vài tuần qua, các đơn vị xung kích Moscow mở rộng đáng kể vùng kiểm soát của họ dọc theo tuyến Platonovka - Seversk, tiến lên các cao điểm phía tây thành phố.

Các trận chiến vẫn tiếp diễn ở Svyato - Pokrovskoye, nơi AFU tìm cách xâm nhập từ những cánh đồng phía nam bằng xe bọc thép. Cho dù thất bại và tổn thất nặng nề, lực lượng Kiev vẫn đang điều thêm quân tiếp viện và ẩn náu trong các tầng hầm, nơi họ đang bị tấn công.

Bất chấp các cuộc phản công tích cực của Ukraine, động lực trên toàn mặt trận nhìn chung vẫn tích cực cho RFAF. Lính xung kích Nga, một phần nhờ vào thành công tại khu vực Liman lân cận, đang tự tin tiến về Sloviansk.