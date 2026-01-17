Máy bay Su-35 gặp sự cố kỹ thuật, phi công Nga đã áp dụng tất cả các "cẩm nang" xử lý bất trắc, tuy nhiên mọi nỗ lực thả càng hạ cánh bằng tay và khẩn cấp đều thất bại.

Mặc dù mang theo 4 tên lửa (R-77 và Kh-31) trên các giá treo nhưng anh vẫn chọn hạ cánh máy bay bằng bụng thay vì bỏ lại chiếc tiêm kích trị giá hàng tỷ rúp.

Phi công Su-35 Nga từ chối nhảy dù, quyết hạ cánh bằng bụng, cứu máy bay trong gang tấc (Video: Telegram).

Vụ việc xảy ra tại một sân bay với thời gian không được tiết lộ.

Kênh Russia News cung cấp một số chi tiết. Theo đó, vào lúc 4h sáng, trong bóng tối hoàn toàn và cái lạnh thấu xương, cú hạ cánh đã được thực hiện. Kim loại của máy bay cọ xát xuống đường băng tóe lửa, kèm theo đó là tiếng rít chói tai của thép ma sát với bê tông… cho đến khi cuối cùng chiếc Su-35 dừng lại.

Russia News cho biết thêm, phi công an toàn và sẵn sàng bay trở lại. Máy bay đã được sửa chữa và tiếp tục tham gia các nhiệm vụ chiến đấu.

Bên cạnh đó, 4 quả tên lửa đã được kiểm tra và sẵn sàng khai hỏa để bắn hạ mục tiêu của đối phương.